Michael Vanthourenhout hoopt komende crossen te scoren: “Hopelijk wint Eli niet alles”

Van de zes crossen die Michael Vanthourenhout (Pauwels-Sauzen-Bingoal) dit veldritseizoen afwerkte, won hij er met de Polderscross van Kruibeke en de Berencross van Meulebeke twee. In de wereldbekerwedstrijden van Fayetteville en Tabor mocht hij met een derde plaats het podium op en in Beringen werd hij tweede. De naar Wetteren uitgeweken West-Vlaming start dus met gezonde ambitie in de eerste wedstrijd van de Superprestige zaterdag in Ruddervoorde.

“Er breekt opnieuw een heel belangrijke periode aan met vier zeer interessante crossen op een week tijd, te beginnen zaterdag met Ruddervoorde. Elk puntje telt in de eindafrekening”, zegt Vanthourenhout, die voor een vol programma kiest. “Ik rijd alles wat eraan komt. Later op het seizoen kan ik eventueel nog bijsturen en laat ik misschien een cross links liggen. Elke wedstrijd is echter belangrijk geworden. Er is de televisie-uitzending en die is belangrijk voor onze sponsors.”

Met Eli Iserbyt zit wellicht zijn grootste concurrent in de eigen ploeg. Ze staan de komende dagen samen aan de start in Ruddervoorde, Maasmechelen, de Koppenbergcross en het Europees kampioenschap. “We verstaan elkaar voortreffelijk en gaan elkaar niet beconcurreren. Maar hopelijk wint Eli niet alles en wacht er voor mij in één van deze wedstrijden ook een zege”, lacht Vanthourenhout.

“Alles hangt af van het koersverloop. Zoals afgelopen zondag in Tabor. Daar ga ik aanvallen, maar rijdt Laurens Sweeck het gat dicht. Als hij dat niet doet, kan ik alleen vooruitblijven en maak ik kans op de overwinning. Misschien heb ik in Ruddervoorde meer geluk. Lukt het daar niet, dan wacht zondag een herkansing in de wereldbekercross van Maasmechelen”, aldus nog Vanthourenhout.