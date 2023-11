Zondag vindt in het Ierse Dublin de vijfde manche van de wereldbeker veldrijden plaats. Ook Michael Vanthourenhout is opnieuw van de partij.

De Europese kampioen moest vorig weekend na ziekte forfait geven voor zowel de Superprestige van Merksplas en de wereldbekercross in het Franse Troyes. De naar Wetteren uitgeweken West-Vlaming is echter opnieuw fit voor de dienst bevonden en start in Ierland.