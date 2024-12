Michael Vanthourenhout begrijpt afgelasting van Werelbekercross in Sardinië: “Crossen was niet haalbaar”

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), de leider in de Wereldbekerstand, zakte nog voor 11 uur af naar het parcours in Cabras maar zag dan al dat crossen niet aan de orde zou zijn. De hevige rukwinden hadden een ware ravage aangericht op en rond het parcours op het Italiaanse eiland Sardinië. Het organisatiecomité besliste dan ook om de wedstrijd af te gelasten.

“Ik verbleef op een kwartier rijden van het parcours. En daar vielen de weersomstandigheden nog mee, maar eenmaal hier aangekomen werd al vrij snel duidelijk dat crossen niet haalbaar is”, reageerde hij voor de camera van Sporza. “Het is al moeilijk om gewoon recht te blijven staan, dus koersen is helemaal niet te doen. Een afgelasting is de enige juiste oplossing. Er moet maar een ding gebeuren en dan is het hek van de dam. Het is jammer voor de organisatoren. Iedereen deed een inspanning om naar Cabras te komen maar het welzijn van alle aanwezigen is de hoogste prioriteit.”

Michael Vanthourenhout is de leider in het klassement van de Wereldbeker. Hij telt 65 punten. Zijn teamgenoot bij Pauwels Sauzen-Bingoal, Eli Iserbyt, totaliseert 62 punten. Toon Aerts (Deschacht-Hens) staat als derde gerangschikt met 48 punten achter zijn naam.

Bij de vrouwen voert de Nederlandse Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) het klassement aan. Zij heeft 70 punten achter haar naam staan. Net evenveel dan haar landgenote Fem van Empel (Team Visma-Lease a Bike). De Britse Zoe Bäckstedt staat als derde geposteerd met 44 punten.

De volgende manche van de Wereldbeker staat geprogrammeerd op 15 december in Namen.