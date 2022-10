Meulebekenaar Tibo Vancompernolle kijkt op naar Iserbyt en Vanthourenhout: “Elke dag hard werken om prof te worden”

Eerstejaarsjunior Tibo Vancompernolle staat op de reservelijst voor het EK veldrijden dat begin november plaatsvindt in Namen. De renner uit Meulebeke hoopt stiekem nog op een selectie.

Tibo Vancompernolle verdedigt de kleuren van Bert Containers-Doltcini, de opleidingsploeg van Pauwels Sauzen-Bingoal. De 16-jarige Meulebekenaar wil dit veldritseizoen hoge toppen scheren. “Motorcross was mijn eerste passie”, weet Vancompernolle. “Maar na een tijdje was ik dat beu en ben ik in het veldritwereldje terechtgekomen. Naarmate mijn niveau steeg, vond ik het leuker en leuker. Bij de aspiranten werd ik provinciaal kampioen en toen besefte ik dat ik talent had. Ik heb als voorbereiding op het veldritseizoen ook enkele wegwedstrijden gereden en ook de mountainbikefiets heb ik van stal gehaald. Maar ik hou van de cross en doe niets liever dan in de modder ploeteren. De andere twee disciplines spreken me minder aan.”

Dit seizoen is de pion van Bert Containers-Doltcini eerstejaarsjunior en is hij dus voorzichtig ambitieus. “Ik sta op de reservelijst voor het EK veldrijden. De bondscoach ziet dus dat ik goed bezig ben. Ik had het niet verwacht, maar natuurlijk geeft me dat een goed gevoel. Ik hoop evenwel op een selectie voor een wereldbekermanche. Het verschil tussen de junioren en de nieuwelingen is groot. Sommige tweedejaarsjunioren kunnen echt verschrikkelijk hard met de fiets rijden. Ik moet hen proberen te volgen, want daar word ik een betere renner van.”

“Ik kijk op naar Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Mijn grote droom is om later ook prof te worden, bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Ik moet iedere dag hard blijven werken om die droom waar te maken.” (IVDA)