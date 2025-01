Met heel wat West-Vlamingen in de selectie: Bondscoach Angelo De Clercq mikt op vier medailles maar wellicht geen goud op WK veldrijden in Liévin

Bondscoach Angelo de Clercq heeft maandag zijn selectie voor de wereldkampioenschappen veldrijden in het Franse Liévin (31 januari- 2 februari) bekendgemaakt. Bij de mannen elite verdedigen Toon Aerts, Eli Iserbyt, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure de Belgische kleuren. De negende naam wordt later bekendgemaakt, net als de samenstelling voor de Team Relay.

Julie Brouwers, Sanne Cant en Marion Norbert Riberolle starten bij de vrouwen elite. Yordi Corsus, Sil De Brauwere, Kay De Bruyckere, Jente Michels, Viktor Vandenberghe en Seppe Van de Boer zijn de geselecteerde beloften, Lennes Jacobs, Ryan Laenen, Giel Lejeune, Arthur Van Den Boer en Mats Vanden Eynde de junioren. De Clercq neemt Xaydée Van Sinaey en Sterre Vervloet mee voor de vrouwen U23 en Sanne Laurijssen, Lisa Maes en Zita Peeters als meisjes junioren.

“We starten zonder topfavoriet, uiteraard is dat Mathieu van der Poel”, zegt De Clercq. “Dat geldt ook voor de jeugdcategorieën. Medaillekandidaten bij de mannen elite en bij de jongens jeugd hebben we wel erg veel. Voor mezelf stel ik vier medailles als doel: één bij de beloften, één bij de junioren en wellicht twee bij de elite. Dat is haalbaar en realistisch. En in de Mixed Relay moeten we als crossland ook wel op een medaille durven mikken.”

Werk van jaren

Bij de mannen zitten we er in elke categorie dicht bij, maar is er altijd wel iemand die er nog boven uitsteekt. Bij de vrouwen en de meisjes denk ik dat we met top tien of top twaalf tevreden kunnen zijn. Het klopt dat we bij hen wat achterop hinken, maar ik zie wel talenten bij de nieuwelingen en aspiranten. We willen een inhaalbeweging maken, maar dat is een werk van jaren. We investeren er wel in en proberen stappen te zetten.”

“Het parcours in Liévin is een typisch Franse omloop. Lastig, maar niet super technisch, met veel heuvels. Het wordt een krachtmeeting voor mannen met inhoud. Van onze selectie moet het parcours Michael Vanthourenhout het beste liggen. Maar een Thibau Nys moet er in de vorm waarin hij nu verkeert, ook zijn draai op kunnen vinden. Als je sterk aan het rijden bent, kan je elk parcours aan. De weersomstandigheden kunnen het parcours nog lastiger maken. Ik hoop op goed weer en dus een snelle omloop, zodat we toch in blok wat tegen Van der Poel kunnen doen. Anders wordt het meteen man tegen man. We willen het Van Der Poel zo zuur mogelijk maken en dat kan alleen door met zo veel mogelijk renners in de finale te zitten. Een hiërarchie binnen het team is er niet. De dag voor de wedstrijd zullen we alle mogelijke scenario’s bespreken. Laat ons hopen dat we het ploegenspel kunnen spelen, maar voor goud denk ik toch dat we vooral op een mindere dag van de titelverdediger zullen moeten rekenen.”

Ploegmaten van Van der Poel

Met Lauren Sweeck, Niels Vandeputte, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure zitten er vier teammaats van Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck in de Belgische selectie. “Maar dat gaat zeker geen rol spelen. Die jongens zijn altijd heel blij als ze voor hun land kunnen rijden. Ik voorzie geen enkel probleem, daar zorg ik wel voor. Ik ben nieuw als bondscoach, maar was de voorbij jaren al assistent, dus ken ik de jongens goed. Alleen heb ik nu meer verantwoordelijkheden.”