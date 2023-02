Matthé De Leynis op de terugweg: “Erg genoten van de strandraces”

Eerstejaarsjunior Matthé De Leyn is na enkele maanden aanmodderen eindelijk verlost van een hardnekkig rugprobleem. De 16-jarige Oostduinkerkenaar hoopt zich nu via kermiskoersen klaar te stomen voor het grote werk.

Sinds augustus werd Matthé geplaagd door een vervelend rugprobleem. Wellicht speelden enkele valpartijen doorheen het seizoen een rol. “Ik heb mijn lichaam nooit de tijd gegeven om helemaal te recupereren. En dan stond deze zomer mijn zadel ook plots te laag, zonder dat ik het doorhad.” Uiteindelijk duurde het tot eind december vooraleer de talentvolle renner weer pijnvrij was. “Dankzij chiropractor Frederic Rogiers in Ieper. Het was mentaal zeker geen gemakkelijke periode. Op training was het ook ambetant, omdat het zo uitzichtloos begon te lijken.”

Ondertussen proefde de eerstejaarsjunior voor het eerst van de steeds populairdere beachraces. “Ik ben begonnen hier in Oostduinkerke, maar toen had ik nog last van mijn rug. Het BK in Bredene was mijn beste wedstrijd (8ste red.), al was het ook nog niet optimaal. Ik heb er wel van genoten, dus misschien ga ik me er volgend jaar wat meer op voorbereiden.” Aansluitend trok De Leyn in de tweede week van de kerstvakantie op ploegstage naar Calpe. “Ik voel dat mijn volume een stapje hoger ging. Het kon natuurlijk nog meer zijn zonder dat rugprobleem. Ik hoop dus nog te verbeteren. Hopelijk heb ik dit seizoen geen pech, want er is toch elk jaar wel iets mis.”

EFC

Binnen de structuur van The Lead Out Cycling Academy schuift Matthé door naar EFC-L&R-AGS. “Dat zat eigenlijk al een beetje in mijn achterhoofd toen ik naar Gaverzicht ging. Het zag er eerst naar uit dat ik nog een jaar bij Gaverzicht ging blijven, maar na mijn derde plaats op het BK heb ik toch die kans gekregen.” Na het clubkampioenschap in Deerlijk volgen eerst de kermiskoersen van Vlamertinge en De Klijte. “Een bewuste keuze, want de grote koersen zouden nog te zwaar zijn. Ik wil eerst mijn niveau van vorig jaar terugvinden. In de grote koersen wil ik vooral ervaring opdoen. Uiteraard zou ik hier in de buurt wel graag de Keizer der Juniores rijden.” (AC)