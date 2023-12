Matisse Arys start voor het eerst in Wereldbekermanche

Tweedejaarsjunior Matisse Arys (17) heeft een selectie voor de Wereldbeker veldrijden in Namen beet. Voor het eerst mag hij het shirt van de nationale ploeg aantrekken. Dat wordt zondagochtend een bijzonder moment!

Maandag 11 december kon voor de veldrijder van de Noordzeemeeuw niet leuker beginnen. Hij vernam zijn aanduiding voor de Wereldbekermanche van zondag 17 december op de Citadel van Namen. Een selectie die al veel langer in z’n hoofd zat. Begin november was hij lichtjes ontgoocheld omdat hij niet naar het Europees kampioenschap in Pontchâteau mocht. In Namen is Arys wel van de partij. Miel Dekien en Louic Boussemaere zijn de andere West-Vlaamse junioren in de selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout.

Tegen wereldtop

“In Namen heb ik nog niet gereden”, vertelt Matisse Arys. “Die kasseiklim op de Citadel ziet er lastig uit. Er zijn ook enkele loopstroken. Dat parcours moet me liggen. Vooraf ga ik er geen plaats opkleven. Ik heb nog geen cross tegen de wereldtop gereden, ik weet dus niet goed wat ik kan verwachten. Bovendien zal ik redelijk achteraan starten. Haal ik de top twintig, zal ik dik tevreden zijn.”

Examenperiode

Met opa Frank Arys maakt Matisse zaterdag de verplaatsing naar Namen. Met de nationale ploeg is een verkenning gepland. Zondag weerklinkt het startschot voor junioren om 9.30 uur. “Wat betekent dat ik zondagochtend rond kwart voor zes uit bed moet om mijn eten klaar te maken”, weet de jonge veldrijder. “Voor een Wereldbeker in eigen land gaat de nationale ploeg niet op hotel.”

Afgelopen weekend bleef Matisse Arys uit competitie. “De examens zijn bezig, ik heb al enkele keren tot één uur ‘s nachts zitten studeren”, geeft hij toe. “Het is mijn laatste jaar in het secundair. Het is belangrijk om goed af te ronden. Inderdaad, in Boom haalde ik twee weken geleden het einde niet. De rem van mijn reservefiets werkte niet; te gevaarlijk in de afdalingen. De week voordien werd ik in Kortrijk vijfde. Na een slechte start strandde ik op zeven seconden van het podium. Was ik bij de start niet uit mijn klikpedaal geschoten, haalde ik het podium.” (HF)