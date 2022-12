Mathieu Willemyns (32) over zijn afscheid tijdens corona: “Het competitiebeestje is verdwenen”

Mathieu Willemyns hing twee jaar geleden zijn fiets aan de haak, maar heeft tot op de dag van vandaag nog geen spijt van zijn keuze. De intussen 32-jarige ex-renner uit Dentergem geniet dezer dagen vooral van tijd spenderen met zijn kroost.

“Door een gebrek aan tijd maakte ik de keuze om te stoppen”, vertelt Willemyns. “Ik denk dat ik alles uit mijn carrière gehaald heb. Ondertussen heb ik twee kinderen en daar gaat mijn volledige aandacht naartoe. Ik heb nog een jaar gekoerst toen mijn jongste dochtertje werd geboren, maar toen voelde ik al dat de koers wat op het achterplan verdween. Het is jammer dat ik niet in schoonheid afscheid heb kunnen nemen. Corona gooide roet in het eten, waardoor ik in mijn laatste seizoen amper twee crossen afgewerkt heb. Ik had graag een volledig programma gereden, maar het is nu zo. Het was een beetje een afscheid in mineur.”

Spijt van zijn keuze heeft Willemyns allesbehalve. “Ik fiets nog regelmatig, maar het competitiebeestje is verdwenen. Met de mountainbikefiets maak ik graag lange tochten. Onlangs heb ik deelgenomen aan een mountainbikemarathon in Roc d’Ardenne”, vertelt hij.

De Grote Drie

Een favoriete omloop had Willemyns niet. “Zowel door de modder ploeteren als veel keren en draaien, ik deed het graag. De iets snellere omlopen lagen mij misschien net wat minder, maar ook op die parcoursen heb ik overwinningen en ereplaatsen behaald.”

De 32-jarige ex-coureur is nog steeds een veldritfanaat en volgt de cross op de voet. Hij vindt de terugkeer van ‘De Grote Drie’ (Van Aert, Van der Poel en Pidcock, red.) positief voor de cross. “Het zijn drie wereldcoureurs. Ze lokken de mensen naar het veldrijden en dat is mooi.”