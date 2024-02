Mathieu van der Poel, zondag topfavoriet om opnieuw wereldkampioen te worden, is ook een beetje van ons: zo West-Vlaams is MVDP

Niemand die er ook maar aan twijfelt: in het Tsjechische Tabor wordt zondag niemand anders dan Mathieu van der Poel voor de zesde keer wereldkampioen in het veldrijden. Een wereldtitel met vele West-Vlaamse randjes. We pikten er een paar uit.

Koksijde, 2012

Wout van Aert versus Mathieu van der Poel, intussen gaat de rivaliteit al bijna twee decennia mee. Met op 28 januari 2012 in het zand van Koksijde de eerste grote clash op het WK voor junioren. Van Aert dreef Van der Poel drie kwartier lang tot het uiterste, maar finaal won MVDP met acht seconden voorsprong. Toenmalig bondscoach Rudy De Bie: “In Koksijde 2012 is Wout een volwaardige uitdager geworden.”

Beernemse wheelie

Bij de jeugdploeg van BKCP-Powerplus, Iko-Enertherm, ging Stefano Museeuw, zoon van wielerlegende Johan, in 2014 een weddenschap aan met zijn twee jaar oudere ploegmaat. Via Instagram stuurde Museeuw hem dat hij een wheelie zou doen als hij zijn eerstvolgende cross in Beernem zou winnen. Museeuw won en maakte een wheelie. Enkele dagen later won MVDP in Diegem… en schudde prompt ook een wheelie uit zijn benen.

Edward Planckaert

Opmerkelijk: bij Alpecin-Deceuninck telt Van der Poel meerdere West-Vlaamse ploegmaats met wie hij in zijn jeugdjaren vaak duelleerde. Zo ook Edward Planckaert uit Moen. Zijn mooiste herinnering uit die jeugdjaren: “De interclub in Laplaigne, waar Dries Verstrepen de massasprint won en ik tweede werd voor Mathieu, toen al eigenlijk stukken beter dan ik. Eigenlijk heb ik nooit met hem geconcurreerd.”

Gehinderd door Gianni

Intussen kunnen Van der Poel en Gianni Vermeersch, ploegmaats bij Alpecin-Deceuninck, het uitstekend met elkaar vinden, maar in een ver verleden hadden de twee wel eens een aanvaring. Op het EK veldrijden voor beloften in het Tsjechische Mlada Boleslav, op 3 november 2013, won MVDP wel zilver, maar daarbij werd hij serieus gehinderd door Vermeersch. Enkele weken later pakte Mathieu hem tijdens de Wereldbekercross in Rome terug. Vermeersch in 2020: “We lachen daar nog vaak mee.”

In het verleden hadden Van der Poel en Vermeersch wel eens een aanvaring, maar ondertussen zijn de ploegmaats goede vrienden: “We lachen daar nog vaak mee.” © DAVID STOCKMAN BELGA

Kortrijkse Groeningespurters

Sinds 2012 werkt Van der Poel samen met Christoph Roodhooft, zijn sportief manager bij Alpecin-Deceuninck. De Kempenaar kende zelf zijn beste jaren als renner op West-Vlaamse bodem bij de Kortrijkse Groeningespurters uit Lendelede. Roodhooft: “Het is een belangrijke periode in mijn carrière geweest. Van Dirk Demol, die mijn ploegleider was, heb ik toch wel veel opgestoken. Ik pluk nu nog altijd de vruchten van alle ervaringen die ik in die periode opgedaan heb.”

Louis Talpe

Sinds enkele jaren houdt Van der Poel er een opvallende vriendschap op na met acteur Louis Talpe uit Kortemark, bekend van zijn rollen in Aspe, De Ridder, Spitsbroers en Onder Vuur. Hun partners, Roxanne Bertels en Tiffany Ling-Vannerus, kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Zelf is Talpe een fervent triatleet. Na zijn wereldtitel in het Schotse Glasgow reisden Talpe en MVDP samen met hun vrouwen voor drie dagen naar Ibiza, waar ze gingen golfen en naar een plaatselijke discotheek trokken. “Maar ’s avonds hebben we het redelijk beschaafd gehouden”, liet MVDP na afloop optekenen.

Negen keer Koksijde

Al 43 keer was Van der Poel als veldrijder succesvol op West-Vlaamse bodem. Het vaakst was hij aan het feest in de Koksijdse Duinencross: één keer als nieuweling (zijn eerste zege ooit in onze provincie, in november 2009), drie keer als junior (waaronder het WK in 2012), één keer als belofte en vier keer als prof.

Perschef Nico Dick

Bij Alpecin-Deceuninck bekommert Nico Dick (53) uit Rumbeke zich sinds 2023 om alle media-aanvragen voor Van der Poel. De gewezen journalist bij Het Laatste Nieuws, wielerwebsite Wielerflits en De Krant van West-Vlaanderen is gepokt en gemazeld in het veldritwereldje en schreef in het verleden boeken over Niels Albert en … Wout van Aert.

Ricky Tours

Van der Poel kan het goed vinden met zijn West-Vlaamse ploegmaats Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch. Het doel: Ricky Tours. “In onze ploeg was er altijd een mooie tweestrijd: wat is de mooiste streek om te fietsen?” legde Vermeersch later uit. “Voor Jonas is dat het West-Vlaamse Heuvelland, terwijl Mathieu beweert dat alles ten noorden van Antwerpen erbovenuit steekt. Daarom hebben we het uitgetest. Twee weken ervoor waren we bij Mathieu gaan fietsen en ditmaal was het onze beurt.” 146 km, 1.100 hoogtemeters en alle mogelijke beklimmingen in het West-Vlaamse Heuvelland. Vermeersch: “De Katsberg, de zijkant van de Zwarteberg, de Kokereelberg. Prachtige hellinkjes. Mathieu vond het Heuvelland altijd een grauwe streek, maar nu moest hij het toch toegeven.”

Koksijde, 2016

Op zondag 20 november 2016 werd de Duinencross in Koksijde door het hevige stormweer afgelast. Geen ramp voor de broers Van der Poel: David en Mathieu namen prompt hun fiets en reden vanuit Koksijde tot aan het ouderlijke huis in Kapellen, goed voor 207,88 km, zes trainingsuren en een gemiddelde snelheid van 34,5 km per uur. Vertelde David later: “Mathieu zag het aanvankelijk niet zitten, maar uiteindelijk heb ik hem wel kunnen overtuigen.”