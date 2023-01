Matéo Vandamme (10) uit Houthulst rijgt zeges aaneen

Matéo Vandamme (10) reed op 23 december 2017, op vijfjarige leeftijd, zijn eerste cross. “In Houthulst, bij de LRC-nevenbond”, vertelt de vlotte prater, die school loopt in het vijfde leerjaar van Sint-Kristoffel. “Ik herinner me dat ik moeite had om de bergjes op te geraken en door het zand te ploeteren. Intussen kan ik dat al veel beter. Ik rijd liever in het veld dan op de weg en tijdens de zomer doe ik mee aan mountainbikewedstrijden. (lacht) Mijn papa en mama hebben dus al veel kilometers met me moeten rondrijden. De verste verplaatsing? Een MTB-wedstrijd bij Durbuy in Wallonië.”

We vragen Matéo wat hij zelf zijn sterkste prestatie vindt. “Een mountainbikewedstrijd in Beringen. Ik heb veel afgezien op die bergjes, maar kon toch winnen. Mijn grootste kwaliteit? Techniek. Ik oefen daarop. Aan zee, op het crossparcours hier in Houthulst en wekelijks één keer met de Vlaamse Wielerschool, waar we training krijgen van Thieme Van Ruymbeke.”

Dit weekend rijdt Matéo een cross in Huldenberg. “Na het veldritseizoen zal ik eerst twee maanden rusten”, aldus Matéo, die zijn wielergenen niet gestolen heeft. Reginald Vandamme, een gewezen veelwinnaar bij de elite zonder contract, is de nonkel van zijn vader. “En ook Patrick Rollez, de neef van mijn grootvader, heeft nog gekoerst. Hij komt altijd voor mij supporteren”, glimlacht Matéo, die deze winter al acht crossen won. “Ik eindigde nog nooit naast het podium”, vertelt hij trots.

Matéo noemt Mathieu van der Poel zijn favoriete wielrenner. “Omwille van zijn techniek”, benadrukt Matéo. “Hij kan heel goed over de balkjes springen en beschikt over een veel betere techniek. Natuurlijk droom ik er ook van om ooit zo goed als Mathieu te worden.” Op de achtergrond horen we een stem lachen. “Minstens zo goed”, grijnst de mama van Matéo, die uitkomt voor Acrog-Tormans-Balen BC, de kersverse jeugdploeg van Soudal-Quick-Step.