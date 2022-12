Marith Vanhove blikt vooruit op 2023: “Proberen koers te winnen”

Dé dag in de agenda 2023 van Marith Vanhove (19) is zondag 25 juni. Dan strijdt ze in eigen Izegem om de Belgische driekleur op de weg. Maandag 2 januari wordt, op de piste, haar eerste competitiedag in het nieuwe jaar.

Dan doet ze in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent een gooi naar de Belgische titel in de puntenkoers en individuele achtervolging. De andere nationale pistekampioenschappen voor elites staan eind januari op de kalender. Om zich voor te bereiden op haar tweede seizoen bij de elite trainde de studente ergotherapie al drie weken in Spanje.

“Eerst heb ik in Turkije de BOIC-stage afgewerkt, daarna trok ik een week naar Calpe met mijn vriend, aansluitend deed ik met mijn ploeg een stage van twee weken”, verduidelijkt de renster van Parkhotel Valkenburg. “Ik heb al veel kilometers gebold. Half januari vertrek ik weer naar Calpe. Ik keer terug om examens af te werken en om op de piste enkele Belgische kampioenschappen te rijden. Van 30 januari tot 11 februari is een tweede ploegstage gepland.”

BK in eigen stad

Daarna staat het wegseizoen voor de deur. “Het BK in eigen stad is voor mij natuurlijk dé dag van het jaar”, benadrukt Vanhove. “Een parcours heb ik nog niet gezien. Het is heel cool dat het nationaal wegkampioenschap in eigen Izegem wordt gereden. Uiteraard hoop ik die dag goed te zijn. Mijn eerste jaar bij de elite begon ik met de ambitie te proberen zo vaak mogelijk het einde van wedstrijden te halen. Het ging beter, ik haalde twee keer het podium van een UCI-koers (Borsbeek en Aartselaar, red.). Volgend jaar hoop ik een koers te kunnen winnen. Half juli goed scoren op de Europese pistekampioenschappen voor beloften in het Portugese Anadia is ook een ambitie.”