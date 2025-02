Marie Schreiber wint na een korte solo de Exact Cross in Maldegem

Marie Schreiber (Team SD Worx-Protime) heeft woensdag de Parkcross in het Oost-Vlaamse Maldegem op haar naam gebracht.

De 21-jarige Luxemburgse kampioene liet nog voor het intrekken van de voorlaatste ronde haar metgezellen Inge van der Heijden en Sara Casasola achter zich. De Nederlandse nam in de slotronde afstand van haar Italiaanse ploeggenote bij Crelan-Corendon waardoor Van der Heijden tweede werd. De Nederlandse Larissa Hartog (Orange Babies CT) eigende zich de vierde plaats toe voor Sanne Cant (Crelan-Corendon).

Marie Schreiber was andermaal als eerste van het pak weg. De Luxemburgse kampioene vatte met Sara Casasola, Larissa Hartog, Lauren Molengraaf en Inge van der Heijden de tweede ronde aan. Het tweetal Manon Bakker en Anna Kay volgde op 15 seconden. Daarna volgde een omvangrijke groep met onder meer Sanne Cant en Marion Norbert Riberolle, op zowat 25 seconden.

Voor Molengraaf ging het te snel en zo hielden we vier koploopsters over. Bij het intrekken van de derde ronde kreeg Larissa Hartog het vooraan eveneens lastig. Achter de kop van de cross volgde op 17 seconden een omvangrijke groepje met acht rensters. Schreiber bleef het tempo bepalen en zette de ploegmakkers Sara Casasola en Inge van der Heijden op die manier stevig onder druk. In de achtergrond kwam het tot een trekken en duwen tussen Manon Bakker en Jinse Peeters. Na beraadslaging beslisten de wedstrijdcommissarissen beide rensters uit wedstrijd te zetten.

Na 24 minuten wedstrijd ging Inge van der Heijden versnellen, maar Schreiber reed de kloof weer dicht. Over het halfuur ging de Luxemburgse aanvallen. Van der Heijden moest passen, net als Casasola. Marie Schreiber kwam op de snelle omloop in het Sint-Annapark niet meer in de problemen en haalde het. Zij volgt Laura Verdonschot op als eindlaureate van deze Maldegemse Parkcross.