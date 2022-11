Marianne Vos snelt naar zege in Kortrijk

Marianne Vos heeft zaterdag de tweede manche van de X2O Badkamers Trofee gewonnen. Ze haalde het in Kortrijk in een sprint met twee van Ceylin del Carmen Alvarado.Youngsters Fem Van Empel, Shirin van Anrooij en Puck Pieterse tekenden niet present in Kortrijk. Wel was wereldkampioene Marianne Vos van de partij, net zoals Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema en Lucinda Brand.

Het was Brand die er in de eerste ronde een snelle wedstrijd van maakte, met Vos in het wiel. Denise Betsema en Anna Kay volgden na één ronde op vijf seconden, ook Alvarado zat niet ver.

Betsema dichtte het kloofje in ronde twee, ook Alvarado sloot aan. Er waren vier leiders, maar lang zou dat niet duren. Betsema en Vos namen naar het eind van ronde twee afstand van de anderen.

Het kloofje was klein, maar het zorgde voor nervositeit bij Lucinda Brand, die in de achtervolging een foutje maakte toen ze op de fiets sprong en ten val kwam. Brand zou niet meer terugkeren, Alvarado sloot wel aan bij de twee leiders.

De drie dames waren elkaar waard en uiteindelijk trokken ze met drie de slotronde in. Alvarado zette druk in die laatste ronde, Betsema plooide, Vos week niet. Een sprint zou de winnares aanduiden en daarin toonde Vos haar snelle benen, voor Alvarado. Betsema werd derde. Brand eindigde op bijna een minuut vierde. Sanne Cant werd vijfde.