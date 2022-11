Margaux Soetaert: “Mijn grote idool is Lotte Kopecky”

Margaux Soetaert is nu aan haar tweede seizoen als renster bezig en zal deze winter geregeld in competitie te zien zijn. Ze wisselt pistemeetings af met veldrijden en droomt ervan om Belgisch kampioene te kunnen worden.

De voorbije weken was Margaux vooral op de wielerpiste in Gent te vinden, waar ze vorige week én deze week telkens het omnium won bij de meisjes. “Natuurlijk ben ik heel tevreden, het is ook superleuk om op de piste te koersen. Mijn favoriete discipline is de scratch, want die lijkt het meeste op een gewone koers: wie eerst over de finish is, wint. Maar deze week heb ik ook nog temporonden, puntenkoers, afvalling, 200 m en zelfs de keirin (wedstrijd waarin het peloton op gang wordt gebracht achter de derny en dan vrijgelaten voor de sprint, red) gereden”, aldus de 12-jarige renster van Litubel Parket-Vanbrabant Chauffage-Wielerteam Waregem.

Ook op de weg

Ze is overigens van veel markten thuis: dit weekend rijdt ze waarschijnlijk de veldrit in Wattripont en in de zomer koerst ze ook op de weg.

“Mijn beste koers deze zomer was Wielsbeke. Daar was ik eerste meisje en ook derde in de volledige reeks tussen de jongens”, verduidelijkt ze.

Margaux rijdt nu haar tweede seizoen, voordien turnde ze. Door een elleboogblessure kon ze het turnen niet verder zetten en vroeg ze om met haar mountainbike een cyclocross te mogen meerijden, waarmee ze dezelfde weg insloeg als haar broer Ruben (die inmiddels wel gestopt is, red). Meteen had ze de smaak te pakken.

Haar droom is om – net als haar idool Lotte Kopecky – Belgisch kampioene te worden op de piste én op de weg. (RRK)