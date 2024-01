Marc Vanhecke maakt winnaarstrofeeën voor BK veldrijden: “Vaak zoeken naar inspiratie”

Op zaterdag 13 en zondag 14 januari gaat in Meulebeke het Belgisch kampioenschap veldrijden door. De Pittemse kunstenaar Marc Vanhecke werd onder de arm genomen om alle winnaars-trofeeën te maken. Als geboren Meulebekenaar ziet hij dit toch wel als een grote eer.

Het huwelijk tussen het wielrennen en Marc Vanhecke is er al eentje van heel wat jaren. “13 jaar geleden werd ik door Jacques Coussens gecontacteerd om de winnaarstrofee te maken voor de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke, wat inmiddels een vaste opdracht is geworden. Negen jaar geleden is daar dan de trofee voor de winnaar van het Kampioenschap van Vlaanderen bijgekomen.”

“Inmiddels maak ik ook de winnaarstrofeeën voor Menen-Kemmel-Menen voor junioren, de veldrit in Ardooie en dit jaar ook voor Nokere Koerse. In 2020 kreeg ik de vraag om de trofeeën te maken voor het Belgisch kampioenschap dat in 2021 in Meulebeke verreden werd, maar door corona konden enkel de wedstrijden voor elite mannen en vrouwen plaatsvinden, waardoor maar twee van de elf trofeeën uitgereikt werden.”

“De overige negen stuks bleven bij mij. Eind november vorig jaar kreeg ik dan de vraag om ook de trofeeën te maken voor het BK van dit jaar. Ik had nog vijf beeldjes over uit 2021, en heb er nog vier bijgemaakt voor de jeugdcategorieën en de twee grote voor de eliterenners.”

Grote eer

“Aangezien ik zelf van Meulebeke afkomstig ben, vind ik het een speciale eer dat ik de trofeeën mocht maken, maar ook ditmaal was het zoeken naar het juiste ontwerp. Voor de jeugd is het een renner geworden, die gemonteerd is op een tandwiel en voor de eliterenners een combinatie van het karakteristieke wasbord van Meulebeke, gecombineerd met drie renners en de letter m in de kleuren van Meulebeke.”

“Ik ben uiteraard blij dat al die organisaties aan mij denken, maar dat betekent wel dat het telkens weer zoeken is naar inspiratie om een unieke invalshoek te vinden voor het ontwerp. Tenslotte heb ik enkel een renner, wielen en een fiets te beschikking als onderwerp om in een beeld te verwerken. Daarbij komt nog dat de organisatoren vaak ook bepaalde wensen hebben rond zaken die in de trofee moeten zitten. Dat zorgt ervoor dat ik ‘s nachts wel eens wakker lig, maar tot nu toe ben ik er steeds gekomen”, besluit Marc.