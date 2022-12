Luca Vierstraete nu ook sterk bezig op de piste

Luca Vierstraete is na een prima wegseizoen aan de slag op de piste. Daar won ze eind november de Vlaamse titel in het omnium. Haar grote doel is de Belgische trui op de individuele achtervolging.

Dit weekend staat er in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx een individuele achtervolging op het programma, iets waar de renster van Gaverzicht-Be Okay-AGS enorm naar uitkijkt. “Dat lijkt heel sterk op tijdrijden op de weg en dat doe ik heel graag.” In het tijdrijden won ze deze zomer de testtijdrit in Waregem én het Belgisch kampioenschap in Gavere. “Dit weekend is het nog ‘om te trainen’, maar volgende week is het voor echt, om de nationale titel. Mijn grootste concurrente wordt hoogstwaarschijnlijk Hélène Hesters (zus van elitepistier Jules Hesters, red). Wat later op het seizoen rijd ik samen met haar nog het BK ploegkoers.”

Vanaf 1 januari rijdt Vierstraete voor het AG Insurance-NXTG team van Patrick Lefevre. “In het wegseizoen wil ik me vooral tonen in de vele mooie buitenlandse koersen die we met de ploeg rijden.” (RRK)