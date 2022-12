Louis Decock is duidelijk: “Winnen is geen must, plezier hebben primeert”

Ook Louis Decock was zondag aan de slag op het Belgisch kampioenschap veldrijden voor aspiranten in het Luikse Flémalle. Op het lastige en glibberige parcours finishte de Zwevegemnaar verdienstelijk als 17de.

“Stiekem had ik wel op wat meer gehoopt”, verklaart Louis. “Maar het kan natuurlijk niet altijd allemaal meezitten. Uiteindelijk mag ik toch wel tevreden zijn, 17de op een BK is zeker niet slecht. Ik kijk al uit naar volgend weekend, dan cross ik in Lichtervelde, dat is toch weer wat dichter bij huis.”

Qua parcours is de renner van Litubel Parket-Chauffage Vanbrabant-WT Waregem wel van veel markten thuis. “Soms kom ik wel eens meer tot mijn recht op een snelle, explosieve en technische omloop, maar dat is zeker geen constante. Ik heb me immers ook al vaak van mijn beste kant laten zien op een natte omloop, zoals twee weken geleden in Ardooie.” Ook voor een zandstrook deinst de 13-jarige aspirant zeker niet terug, integendeel.

Geboren talent

Hoewel Louis nog maar 12 is, heeft hij toch al enkele jaren op de teller. “Hij is op z’n zevende begonnen bij de LRC”, verklaart papa Tom. “Hij had al eens meegedaan aan een initiatie op de Koppenberg en kreeg al snel de smaak te pakken. Bij de LRC was de drempel dan laag om effectief wedstrijden te rijden, en ondertussen zijn we dus een paar jaar verder.” Mama Nathalie vult aan: “Dat crossen zit er volgens mij echt al van kleins af in. Toen hij een jaar of vier was, deed hij niets liever dan in de regen de fiets op te springen en in de tuin rond te rijden”, vertelt ze.

De leerling van het Rhizo College Zwevegem blijft overigens heel nuchter: “Iedereen wil natuurlijk winnen, en dat is natuurlijk heel fijn, maar het is geen absolute must voor mij. Ik wil me vooral amuseren”, besluit Louis verstandig. (RRK)