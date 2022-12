Louic Boussemaere start in BK beachrace voor junioren: “Enorm veel ambitie, enkel de tricolore trui telt”

Vanaf volgend seizoen verdedigt de 16-jarige Louic Boussemaere de kleuren van de jeugdformatie van het Franse AG2R. De Diksmuideling ging deze week nog op stage met zijn nieuwe ploeg om het wegseizoen voor te bereiden, maar donderdag staat Boussemaere aan de start van het BK beachrace voor junioren en hoopt hij aan het langste eind te trekken.

Louic Boussemaere gooide afgelopen seizoen hoge ogen bij het Isorex Cycling Team en dat is ook AG2R niet ontgaan. Het team van onder meer olympisch kampioen Greg van Avermaet wist de talentvolle Diksmuidenaar vast te leggen voor zijn opleidingsploeg. “Ik heb al aan enkele stages deelgenomen en de integratie is perfect verlopen”, aldus Boussemaere. “De sfeer is er geweldig, maar als er gewerkt moet worden, dan gaat het er serieus aan toe. Er wordt voornamelijk Frans en Engels gesproken, maar dat vormt voor mij geen probleem. Elke maandag krijgen we Franse les om ons nog beter te kunnen uitdrukken. Welke wedstrijden ik allemaal zal betwisten volgend seizoen, weet ik nog niet. Ik moet mijn programma nog krijgen, maar er zullen alleszins heel wat mooie wedstrijden tussenzitten. Ik sta te popelen om eraan te beginnen.”

Harde strijd

Maar eerst verschijnt de Diksmuideling donderdag in Bredene aan de start van het BK beachrace. “Ik start met enorm veel ambitie, enkel de tricolore trui telt. Ik vind beachraces erg leuk, maar normaal zie ik dat soort wedstrijden als voorbereiding op het wegseizoen. Donderdag neem ik het iets serieuzer, want met een tweede plaats zou ik teleurgesteld zijn. Mijn grootste concurrenten worden Lowiek Misseeuw en Gilles Burssens. Het zal ongetwijfeld een bikkelharde strijd worden, maar ik geloof in mezelf. Het zijn niet de enige renners die ik in de gaten ga houden, want op een Belgisch kampioenschap heb je altijd jongens die boven zichzelf uitstijgen.”

In de winter nemen talrijke wegrenners deel aan enkele veldritten, maar dat zegt Boussemaere helemaal niets. “Ik heb dat ooit eens geprobeerd, maar de cross spreekt me niet echt aan. Het is niets voor mij. Zoals ik eerder al zei, is wegwielrennen mijn grote passie. Ik hoop later een mooie carrière tegemoet te gaan. Bij AG2R kan ik me alleszins op een ideale manier verder ontwikkelen. Mijn grote droom is om door te stromen naar de WorldTour-ploeg.”