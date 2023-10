Louic Boussemaere duikt opnieuw het veld in

Louic Boussemaere (AG2R Citroën U19 Team) maakte afgelopen weekend de switch van de weg naar het veld. De renner uit Diksmuide reed in zijn eerste juniorenseizoen een gevarieerd en internationaal programma en wil in het veld nu de basis leggen voor zijn tweede seizoen bij de Franse ontwikkelingsploeg. De B-cross in Baal op de terreinen van het Sven Nys Cycling Center vormde het decor voor de rentree van Boussemaere in het veld. Eentje om tegelijk te onthouden en snel te vergeten. “Ik moest helemaal achteraan beginnen en daarbovenop viel er een renner voor mij in de start”, blikt hij terug. “Het was dus zaak om zo snel mogelijk de weg naar voren te vinden, maar dat is mij niet helemaal gelukt.” Daarnaast speelde zijn outfitkeuze hem parten. “Ik was gestart zonder handschoenen, wat achteraf gezien helemaal fout was. Na enkele ronden lagen mijn handen open en kon ik mijn stuur niet meer goed vasthouden. Er zat dus niks anders op dan de strijd te staken. Jammer, maar het is wel een fout die ik maar een keer zal maken.” De veldritcampagne van de Diksmuidenaar staat volledig in functie van het volgende wegseizoen. “Ik hoop hier vooral mijn explosiviteit te verbeteren. De uitslagen zijn op zich bijzaak, maar dat wil niet zeggen dat ik me niet zal geven als een kans zich zou aanbieden.”

Leerzaam seizoen

Met zijn eerste juniorenseizoen achter de rug is Boussemaere als renner heel wat wijzer geworden. “Het was een leerzaam seizoen voor mij. Zowel qua voeding, rust, koerstactiek als voorbereidingen. Overal heb ik wel dingen opgestoken. Ik heb ook veel te danken aan mijn trainer, met wie ik een heel goede band heb. Ik kan met hem over alles praten en hij geeft mij ook veel vertrouwen.” Naar het volgende seizoen toe heeft Boussemaere duidelijke doelen. “Betere uitslagen rijden. Het niveau in de UCI-koersen is hoog, maar hoe groter de uitdaging, hoe liever ik het heb. Mijn hoofddoelen zullen de Tour du Valromey en de Classique des Alpes worden.” Komend weekend komt Boussemaere aan de start in de UCI-cross in Beringen. (LR)