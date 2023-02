Lichtervelde gelooft in WK-kansen van veldrijder Joran Wyseure

Wie het wereldkampioenschap veldrijden 2023 live wil meemaken, heeft een reis naar het Nederlandse Hoogerheide voor de boeg. Dat kan met de bus vanuit Lichtervelde, thuisbasis van Joran Wyseure, die zijn wereldtitel bij de beloften probeert te verlengen.

Kan Joran zijn wereldtitel verdedigen? “Zeker, hij heeft absoluut kansen”, zegt Mark Vantieghem van het Gildhofcomité. “Gemakkelijk zal het weliswaar niet zijn. Er is veel concurrentie en het zijn niet de minste. Thibault Nys is de topfavoriet, naar hem zullen ze allemaal kijken. De Nederlanders Tibor Del Grosso en David Haverdings rijden een thuiswedstrijd. Maar ik geloof in Jorans kansen, de vorm is er. Met een portie geluk en een heel goede dag komt hij weer met die trui naar huis.”

Hopen op regen

Oswald Depoortere is de oprichter van de fanclub op Facebook. “Ik ben ermee begonnen in 2019. Momenteel hebben we zo’n 900 leden en er komen er elke week een tiental bij.” Oswald heeft een goed gevoel bij het wereldkampioenschap: “Ik zie Joran opnieuw een sterke wedstrijd rijden, alhoewel hij door zijn wereldtitel van vorig jaar meer in het vizier zal gehouden worden. Het parcours moet hem zeker liggen. Hopelijk ligt het er zwaar bij. Hoe meer labeur, hoe liever Joran het heeft. Ik schat hem bij de top drie, en wie weet zelfs opnieuw wereldkampioen.”

Bus naar Hoogherheide

De Lichterveldse cyclocrossvrienden, met als lokaal café De Zwarte Leeuw, leggen zaterdag een bus in naar Hoogerheide. Inschrijven kan in het café, 15 euro per ticket. De bus vertrekt om 7 uur op de Markt van Lichtervelde, en om 7.15 uur aan het station van Torhout. “We maken er sowieso een mooie dag van”, verzekert Mark Vantieghem. “Als Joran zijn titel verlengt, wordt er gefeest in ons lokaal en komt er gegarandeerd een gratis vat. En op het einde van het seizoen is er een evenement met alle supporters van Joran, waarop we het hele team uitnodigen.”

(Jenka Watteny/foto KD)