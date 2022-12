Liam Depoorter mikt op medaille op het BK

Aspirant Liam Depoorter van de Acrog-Tormansploeg wisselt deze winter de wegfiets opnieuw in voor de pistefiets. En ook daar zet de jongeling, in navolging van zijn wegseizoen, goede prestaties neer.

Met een rist aan overwinningen en ereplaatsen was Depoorter een opmerkelijk figuur in het aspirantenpeloton. Maar niet alles liep van een leien dakje. Na een aanrijding op training stond hij een tijdje aan de kant, maar ook na zijn revalidatie was de renner van Acrog-Tormans niet weg te denken uit de bovenste noteringen. “Ik ben zeker trots op wat ik dit seizoen heb gepresteerd”, beaamt hij. “Ik startte het seizoen sterk en het goede gevoel is er het hele seizoen geweest. In het tijdrijden heb ik stappen kunnen zetten. Dat heeft nu ook voordelen op de piste en tegelijk helpt de piste mij vooruit op de weg. Het is een goede wisselwerking voor mij die mij vorig jaar ook goed bevallen is en waar ik nu opnieuw plezier aan beleef.”

Net zoals op de weg startte Depoorter meteen sterk. “Tijdens mijn eerste pistemeeting in november kon ik meteen een podiumplaats behalen. Een tijdje geleden op het Vlaams Kampioenschap was dat nog een trapje hoger met een tweede plaats en ook vorige maandag werd het plaats twee. Dat is zeker goed voor het vertrouwen.”

Met het BK dat niet meer ver weg is, hoopt Depoorter de goede vorm vast te houden. “De examens zijn nu achter de rug, dus heb ik weer wat meer ademruimte. Ik start nog in drie meetings voor het Belgisch kampioenschap. Vorig jaar was ik er derde en ik hoop nu om opnieuw rond die plaats te kunnen eindigen. Met een beetje geluk misschien nog wat hoger.”

Na het BK is het tijd voor een korte pauze. “Eind februari begin ik opnieuw op te bouwen. In april zou ik dan weer in competitie willen meedraaien op de weg.” (LR)