Lewis Delaere blijft voorzichtig: “Na ziekte op zoek naar goede vorm”

Lewis Delaere kende tot nu toe een wisselvallig seizoen in het veld. Hoewel hij afgelopen weekend in Lichtervelde nog vierde werd, blijft de renner van CT MJ Wood na ziekte op zoek naar zijn beste vorm.

Na eerdere zesde plaatsen in Knesselare en Ardooie-Waterbek bemachtigde Lewis Delaere vorig weekend zijn eerste topvijfnotering van het seizoen. De junior blijft echter kritisch voor zichzelf. “Ik ben op zich wel tevreden met het resultaat”, geeft hij te kennen. “Maar ik besef ook dat het deelnemersveld in Lichtervelde beperkt was, waardoor de uitslag een vertekend beeld kan geven over mijn vorm. Na ziekte ben ik namelijk nog niet helemaal in orde en het gevoel was zeker niet super.” Verkoudheden hielden de renner de laatste weken een tijdje aan de kant. “Verre van ideaal om dan de juiste vorm te pakken te krijgen. Ik probeer om nu weer op te bouwen, maar de kerstperiode komt er snel aan. In tussentijd heb ik ook examens, dus moet ik ieder vrij moment goed zien te benutten. Met een aantal mooie wedstrijden in die drukke eindejaarsperiode hoop ik toch om net op tijd weer in orde te zijn.”

Last van rug

Delaere blijft wel voorzichtig. Een extra hinder voor zijn terugkeer is zijn rug. Twee jaar geleden brak de renner zijn heup en daar draagt hij nu nog altijd de gevolgen van. “Ik zit met een verschil in beenlengte van drie centimeter. Daardoor heb ik sneller last van mijn rug. Ik probeer daar voldoende op te trainen, maar die pijn kan altijd weer opduiken. Op zwaardere parcours heb ik er meer last van, dus ik hoop dat de koude temperaturen aanhouden en dat de ondergrond voldoende bevroren is bij mijn volgende wedstrijden. Dan kan ik ook meer mijn technische kwaliteiten uitspelen in plaats van puur op conditie te moeten strijden.” (LR)