Legolas Ramoudt hoopt pech achter zich te laten: “Vooral ervaring opdoen”

Eerstejaarsjunior Legolas Ramoudt lijkt dit veldritseizoen door pech achtervolgd te worden. In Boom moest de 16-jarige Middelkerkenaar vorig weekend ziek opgeven.

Legolas Ramoudt begon door een operatie met een achterstand aan de winter. Eind augustus moest immers een operatie uitgevoerd worden om een abces onder zijn grote teen te verwijderen. “Dat was natuurlijk een slecht moment, want ik ging me net helemaal voorbereiden op de cross. Ik ben zonder fiets wel meegegaan op stage naar de Ardennen, maar ik heb dus alleen maar in de volgwagen kunnen zitten.”

Nog meer pech

Ook de afgelopen weken werd de renner van Cyclocross Team MJ Wood niet gespaard van pech. “Een lekke band, een paar keer kettingpech, meermaals gevallen door anderen… En ik heb ook weinig punten waardoor ik achteraan moet starten.” Ook in Overijse ging de Middelkerkenaar onderuit bij een inhaalmanoeuvre tijdens een afdaling. “Later ben ik dan ook nog eens meteen na de post lekgereden. De Druivencross heeft wel een zeer mooi parcours, echt technisch ook.”

Zijn beste prestatie van het veldritseizoen zette de eerstejaarsjunior over de taalgrens neer. “In Orp-le-Grand in Wallonië heb ik een mooie wedstrijd gereden. Op een parcours met redelijk wat hoogtemeters ben ik 14de geworden. Nochtans ligt zo’n parcours me normaal niet.” Misschien verteert Ramoudt de hoogtemeters beter door de progressie die hij ook op de weg maakte. “Ik voel het verschil vooral op rechte stukken in snelle crossen. Er is een tandje bij qua snelheid. Ook mijn uithouding is beter op het einde van een cross.”

Thuiscrossen

Voor de Urban Cross in Kortrijk sukkelde de jonge crosser al een weekje met een verstopte neus, maar op zondag werd hij pas echt ziek. Uiteindelijk werd beslist om iets vroeger aan een relatieve rustperiode te beginnen. Door zijn examens aan het KTA in Brugge rijdt Legolas twee weken geen wedstrijden. “Daarna staan vooral A-crossen zoals Mol, Gavere en Koksijde op de planning. Ik wil vooral ervaring opdoen, zodat ik volgend jaar als tweedejaars resultaten kan rijden. Naar Koksijde kijk ik wel uit, want ik kan goed door het zand rijden. Middelkerke is natuurlijk ook speciaal als thuiscross. Het parcours gaat helemaal anders zijn, want ze zouden nog een extra heuveltje aanleggen.” (AC)