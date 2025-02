Laurens Sweeck wint Krawatencross Lille, Iserbyt blijft leider

Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) heeft zondag de Krawatencross in Lille gewonnen. In de voorlaatste manche van de X20 Badkamers Trofee bleef hij in een sprint met drie Toon Aerts en Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Cibel Clementines) voor. Die laatste blijft leider in het regelmatigheidscriterium.

Sweeck boekte zijn zevende zege van het seizoen en de tweede op een week tijd. Woensdag was hij de beste in de Parkcross in Maldegem. In Lille komt de zandspecialist na 2021 en 2023 een derde keer op de erelijst. Alleen Mathieu van der Poel (vier zeges) en Sven Nys (zeven) doen beter.

In de stand van de X2O Trofee maakte Aerts één schamele seconde goed op Iserbyt. Na zeven manches is het verschil 2:37. De Nederlander Pim Ronhaar is als derde op 6:04 uitgeteld voor de eindzege. Volgende zondag valt met de Brussels Universities Cyclocross het doek over de 38e editie van de Trofee.

In Lille dook de winnaar van vorig jaar, Niels Vandeputte, als eerste het veld in, met achter hem de Spaanse kampioen Felipe Orts en Eli Iserbyt. Orts begon als eerste van een lang lint met twaalf renners aan de derde ronde. Na 21 minuten wedstrijd ging Iserbyt aanvallen, maar Aerts slaagde erin het pak weer bijeen te brengen. Half cross haperde Aerts in een zandpartij, waarbij hij de boel ophield. Sweeck kreeg op die manier een gratis voorgift van zeven seconden, maar zette niet door. Vandeputte vatte als eerste de slotronde aan, met net achter hem op een lint Iserbyt, Aerts, Sweeck, Joris Nieuwenhuis, Cameron Mason en Lars van der Haar. Orts, Jens Adams en Toon Vandebosch sloten ook nog aan. In een spannende slotfase voerde Iserbyt het tempo op. Alleen Sweeck en Aerts konden zich in zijn wiel vastbijten, waarna de snelle Sweeck het in een sprint met drie afmaakte.