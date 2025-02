Laurens Sweeck houdt Eli Iserbyt van zich af in Exact Cross Maldegem

Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) heeft woensdag de Exact Cross in het Oost-Vlaamse Maldegem gewonnen. De 31-jarige Vlaams-Brabander kon in het Sint-Annapark in volle finale zijn enige metgezel Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Cibel Clementines) achter zich laten. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) vervolledigde het podium. Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) werd vierde, voor Toon Aerts (Deschacht-Hens).

De Zwitserse kampioen Kevin Kuhn nam in deze Parkcross de kopstart met achter hem Niels Vandeputte. Net na de startzone sloegen meteen enkele renners tegen de vlakte. Onder de slachtoffers onder meer de Spaanse kampioen Felipe Orts en Victor Van De Putte.

Een omvangrijke kopgroep met zeventien renners vatte de tweede ronde aan. Kevin Kuhn bleef daarin het tempo bepalen en na 8 minuten wedstrijd sloeg hij met Niels Vandeputte een klein kloofje op de rest. Thuisrijder Emiel Verstrynge knalde echter alles weer dicht en zo kregen we vijftien renners aan de kop van de wedstrijd. Het tempo, gevoed door een resem aanvallen, bleef hoog liggen en dat zorgde ervoor dat de kopgroep stelselmatig gedecimeerd werd.

Met Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Emiel Verstrynge, Niels Vandeputte, Mees Hendrikx, Jente Michels, Joran Wyseure, Anton Ferdinande en Toon Aerts trokken we de voorlaatste ronde in. Eli Iserbyt ging daarop verdapperen, Laurens Sweeck schoof mee. Laatstgenoemde legde er in de slotronde nog een laagje op en zette Iserbyt op achterstand. Achter dit duo reed Vandeputte alleen los op de derde plaats. Aan deze posities wijzigde niets meer en op die manier pakte Laurens Sweeck zijn zesde zege van het seizoen. Hij volgt Eli Iserbyt op als eindlaureaat van deze Parkcross in Maldegem.

“Ik moet toegeven dat Laurens Sweeck de laatste ronde de betere van ons twee was. Een tweede plaats was dan ook het hoogst haalbare. Op vier ronden van het einde trok ik al eens in de aanval. Die werd gepareerd. Met nog twee ronden te rijden ging ik opnieuw aanvallen. Enkel Laurens Sweeck kon toen meeglippen, maar daarna voelde ik dat het alsmaar minder werd. Ik kreeg hem er dan ook niet meer af. Dit was een zeer tactische wedstrijd. Je moet steevast in de eerste drie posities zitten. Het is bovendien wringen geblazen om je plaats te behouden. Wij waren met een omvangrijke kopgroep op stap, maar eigenlijk waren er maar drie of vier kanshebbers op de zege omdat de kopposities elkaar zo snel opvolgden”, gaf Iserbyt mee.

Crelan-Corendon had met Laurens Sweeck, Joran Wyseure en thuisrijder Emiel Verstrynge een groot aandeel in de kopgroep. “Zij hebben het wel heel fair en netjes gespeeld. Ik werd er nooit uitgekegeld. Dit alles hoort bij de cross. Ik wil nog enkele keren schitteren dit seizoen. Ik hoop dat er niet te veel zware wedstrijden meer aankomen. Het liefst van al krijg ik te maken met snelle crossen. Een overwinning hier of daar meepikken zou mooi zijn”, verduidelijkte de voormalige Belgische kampioen.