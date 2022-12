Laurens Colle mikt op sterke strandraces

Laurens Colle (29) kijkt uit naar de komende strandraces. De ex-jeugdwielrenner, die als nieuweling enkele knappe resultaten liet optekenen, werd vorig weekend mooi achtste in Bredene.

Colle maakte als jeugdrenner deel uit van het sterke Avia en het Museeuw Test Team. “Ik had een mooie jeugd. Bij de nieuwelingen kende ik mijn beste periode”, vertelt de werfleider afbraakwerken bij Verhelst Aannemingen, die na zijn jeugdcarrière prioriteit gaf aan zijn hogere studies. “Ook op vlak van motivatie was het vet van de soep, maar ik ben altijd blijven fietsen. Toen ik mijn diploma had, wilde ik kijken of ik mijn oude niveau nog kon bereiken.”

Vooral de strandraces zijn Colles ding. “Daar maak ik elke winter een hoofddoel van.” De voorbije weken reed de Jabbekenaar vier strandraces. “In Oostduinkerke was ik goed, maar holde ik achter de feiten aan. Ook in De Panne was het gevoel prima, maar werd ik door de sterke bezetting 33ste. In Berck-sur-Mer haalde ik de top 15 en in Bredene werd ik achtste. Niet de sterkst bezette strandrace, maar qua gevoel was het mijn sterkste prestatie tot nu toe. Mijn vormcurve is in stijgende lijn. Ik voel dat ik elke strandrace beter word.”

Nog vijf wedstrijden

Tot eind januari wachten nog vijf strandraces voor Colle: Zeebrugge (24/12), het BK in Bredene (29/12), Egmond-Pier-Egmond (7/1), Middelkerke of Le Touquet (15/1) en de duorace in Bredene (29/1).

“Mijn doelstellingen hangen af van de bezetting. In Zeebrugge en op het BK staan er heel wat profs op de deelnemerslijst, waardoor het moeilijk is om een resultaat voorop te stellen. Als er profs aan de start staan, hoop ik stand te houden in de tweede groep. Dan mag je al snel een plek in de top 20 ambiëren. Als de bezetting iets minder sterk is, zou ik graag weer in de top tien eindigen, maar veel hangt ook af van de drukte op mijn werk.”