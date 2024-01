Laura Verdonschot kan Sanne Cant net niet van vijftiende titel op rij houden in Meulebeke

Sanne Cant heeft zich zaterdag in Meulebeke een vijftiende keer op rij tot Belgisch kampioene veldrijden gekroond. In een sprint met twee liet ze Laura Verdonschot achter zich. Marion Norbert Riberolle legde even later op brons beslag.

Cant leek onbedreigd op een nieuwe titel op rij af te stevenen, tot ze in de voorlaatste ronde bij een tuimelperte over de omheining ging en het toch nog bijzonder spannend werd. In de sprint kon de 33-jarige Antwerpse het alsnog afmaken.

Lore De Schepper (AG Insurance) finishte als vijfde, goed voor de Belgische titel bij de beloften. Kim Van De Steene (Never Give Up) werd nationaal kampioene bij de vrouwen elite 2.

Met Laura Verdonschot, Sanne Cant, Fleur Moors, Marion Norbert Riberolle en Jinse Peeters nestelden de favorieten zich meteen vooraan. Nadat Verdonschot even tegen de vlakte ging, sloeg Cant een kloofje. Norbert Riberolle reed het gat naar haar teamgenote dicht en ook Verdonschot sloot aan. Het trio trok de tweede ronde in met een voorgift van vijftien seconden op Kiona Crabbé en Peeters en twintig seconden op Moors en Lore De Schepper.

Cant nam even afstand van Riberolle en Verdonschot, maar viel letterlijk en figuurlijk terug. Norbert Riberolle maakte eveneens een foutje en moest haar metgezellen laten rijden. Na 21 minuten cross reed Cant op een hellend stuk weg van Verdonschot. Met nog twee ronden te rijden was de kloof veertien seconden. De strijd leek beslecht, tot Cant over de afsluiting tuimelde. In de laatste ronde nam Cant op de helling opnieuw afstand, maar op het wasbord sloot Verdonschot weer aan. In de sprint had ze echter geen verhaal tegen de snelle benen van Cant. (Belga)