Laura Verdonschot is Nederlanders te snel af in Parkcross

Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache) heeft woensdag de Parkcross in het Oost-Vlaamse Maldegem gewonnen. Afgelopen zaterdag werd de 27-jarige Limburgse op het WK vijfde achter vier Nederlandse vrouwen, in Maldegem liet ze drie (andere) Nederlanders achter zich. Leonie Bentveld werd tweede, voor Manon Bakker en Aniek van Alphen. Marion Norbert Riberolle legde als tweede Belgische op de vijfde plaats beslag.

Alicia Franck nam als eerste de bende op sleeptouw, maar al snel nam Verdonschot de koppositie over van haar teamgenote. Een kopgroep van vier rensters trok de tweede ronde in. Verdon,schot had daarin het gezelschap van Manon Bakker, Leonie Bentveld en Aniek van Alphen. Alicia Franck volgde op acht seconden, met in haar spoor Larissa Hartog. Marion Norbert Riberolle, Julie Brouwers en de Britse Anna Kay hadden daar al een achterstand van zeventien seconden.

Een gretige Verdonschot ranselde het kwartet uiteen en alleen Bentveld had meteen een passend antwoord klaar. Bakker voegde zich bij het intrekken van de derde ronde weer bij de koplopers, half cross deed ook Van Alphen dat. Die laatste moest na een nieuwe versnelling van Verdonschot al snel weer lossen en bij het aansnijden van de voorlaatste ronde had Verdonschot ook vijf seconden voor op Bakker met Bentveld. De Belgische vicekampioene kwam niet meer in de problemen en volgde Annemarie Worst, de voorbije drie jaar winnaar, op de erelijst op. Bakker beging nog een foutje en zo reed Bentfeld alleen naar de dichtste ereplaats.