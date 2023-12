Lars van der Haar verwacht WB-eindzege Iserbyt: “Achterstand is te groot”

Nederlands kampioen Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) pakte zaterdag in Hulst nog eens een podiumplaats. De 32-jarige veldrijder moest enkel wereldkampioen Mathieu van der Poel en zijn teamgenoot Joris Nieuwenhuis voor laten gaan.

Van der Haar ziet wel Joris Nieuwenhuis van de vierde naar de tweede plaats springen waardoor hijzelf terugzakt van de derde naar de vierde plaats met 237 punten achter zijn naam. Dat zijn er 38 minder dan leider Eli Iserbyt. Met Zonhoven, Benidorm en Hoogerheide wachten er nog drie Wereldbekercrossen. Het klassement is na de opgave van Eli Iserbyt in Hulst opnieuw ietwat bespeelbaar. Per zege wachten er 40 punten.

“Voor mij heeft Eli Iserbyt dat klassement al lekker op zak steken. Hij heeft voor mij de Wereldbeker al gewonnen. Ook al resten er nog drie wedstrijden. Hij zal zijn positie niet meer te grabbel gooien. De kans dat iemand van onze ploeg nog een fikse draai gaat geven aan die klassering, schat ik heel klein in. Wij gaan er zeker nog mooie wedstrijden van maken. Wij gaan voor de plaatsen twee, drie en vier knokken,” gaf Lars van der Haar mee.

“Onze achterstand op Iserbyt is mijns inziens te groot. Je kan per keer maar zo’n 20 à 25 punten op je concurrenten pakken. Hij staat met 275 punten achter zijn naam. Iserbyt is de laatste weken heel goed bezig, hij maakte wellicht een offday mee waardoor hij er voortijdig de brui aan gaf.”