Lars Van Coppenolle lovend over ploeg: “We moeten niet onderdoen voor Tarteletto-Isorex”

Eind 2021 besliste Lars Van Coppenolle Molenspurters Meulebeke te ruilen voor Trisport Pharma Cycling Team, een ploeg vooral actief bij nevenbonden. Dit jaar koerst hij voor topploeg Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen.

Voor Van Coppenolle werd 2022 een topseizoen. Twaalf zeges bij de elite zonder contract, ook elf tweede plaatsen en vier overwinningen bij de nevenbonden. Niet te verwonderen dat hij bij Luc Courtens, teammanager van Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen, in de kijker liep. “Dat seizoen bij een kleinere ploeg heeft deugd gedaan”, blijft de 25-jarige renner benadrukken. “Ik kon mijn ding doen, had niet veel verplichtingen en stippelde mijn eigen kalender uit. Bij mijn nieuwe ploeg mag ik dat ook doen. Toch zal het helemaal anders zijn, want dit team telt heel veel goeie renners. In andere ploegen heb ik ook al samen gereden met sterke mannen, maar nog nooit met zoveel toprenners.”

Geven en nemen

Waarmee Van Coppenolle verwijst naar Niels De Rooze, Maxime Farazijn, Sven Noels, Emiel Planckaert, Jens Vandenbogaerde, Mathias Vanoverberghe, Gilles Borra, Ciske Aneca en Kenneth Caethoven. “Haalt Jens Vandenbogaerde weer z’n niveau van vroeger, dan wordt dit een hele sterke ploeg”, beseft Van Coppenolle. “Volgens mij moeten we dan niet onderdoen voor Tarteletto-Isorex. Alleen rijden we dat programma niet. We gaan goed moeten overeenkomen. Ik vermoed dat er af en toe een discussie zal zijn. Belangrijk om daar goed uit te komen. Het wordt geven en nemen.” Tijdens de krokusvakantie trekt Van Coppenolle naar Spanje om z’n conditie op te vijzelen. Is hij op tijd terug, dan pikt hij de kermiskoers in Maldegem-Kleit (26 februari) mee. “Bij de start van het seizoen probeer ik al redelijk goed te zijn, maar echt in orde wil ik zijn vanaf mei”, verduidelijkt hij. “Ik deed strandracen en ging in januari skiën. De koersen op het strand waren goed, vorige winter gingen ze ietsje beter. Intussen heb ik al goed getraind. Niet speciaal veel, niet weinig. Ik probeer goed te zijn tijdens het West-Vlaams kampioenschap tijdrijden in Ruddervoorde.”

Kermiscircuit

Dat is op donderdag 13 april gepland. Van Coppenolle gaat focussen op het kermiscircuit. Niet alleen bij de elite zonder contract. “In een paar profkermiskoersen hoop ik goed te zijn”, verrast hij. “Zoals bijvoorbeeld Gullegem. Ik weet dat ik rap kan rijden. Rap genoeg om in Gullegem een mooie ereplaats te behalen? Dat wordt mijn eerste grote doel.” (HF)