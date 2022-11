Lara Defour trekt straks shirt aan van CT Jade-LDL: “Grote ploeg niet zo belangrijk in cross”

Vanaf 1 januari trekt Lara Defour (25) een ander shirt aan. Ze zal dan voor CT Jade-LDL crossen. Jade, in België en Luxemburg verdeler van high speed-ovens, is het bedrijf van haar ouders. LDL is een groothandel in wasmachines en droogkasten en was al haar sponsor.

Het verhaal is bekend. Multum Accountants, het continentale team uit Wetteren, houdt op te bestaan. Dus moest Lara Defour op zoek naar iets anders. De kinesiste vond een oplossing in eigen rangen. “De administratieve rompslomp is afgerond, onze club heeft een nummer en mijn vergunning voor volgend jaar is aangevraagd”, verduidelijkte ze. “Voorlopig ben ik de enige renster in het team. Mijn vader is voorzitter, mijn ma secretaris, ik neem het administratieve voor mijn rekening. Ik vond ook een paar extra persoonlijke sponsors. We kunnen beginnen.”

Jade was al geldschieter bij het Multum Accountants CT. LDL steunde atlete Manon Depuydt op haar weg richting Tokio, maar ze haalde de Spelen niet. “In het veldrijden is het niet zo belangrijk om voor een grote ploeg te rijden”, ging Defour verder. “De Ronde van Vlaanderen zal ik niet kunnen rijden. Misschien kan ik als gastrenster met een ander team toch enkele mooie wegwedstrijden rijden. Al zal ik ook heel wat mountainbiken.”

Zaterdag trekt Defour naar Kortrijk, zondag naar het Franse Grandville. Daar probeert ze weer wat UCI-punten te sprokkelen. Iets wat twee weken geleden in Auxerre lukte. “Daar werd ik zesde, maar op een bepaald moment was ik voor het podium aan het rijden”, aldus Defour. “Mijn versnellingsapparaat sloeg in crashmodus waardoor ik een aantal plaatsen verloor. Vorige zaterdag trok ik naar Merksplas. Daar was het na een drukke werkweek zoals verwacht minder. Aan het ritme werken-trainen-crossen ben ik nog niet volledig aangepast.”