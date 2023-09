Lara Defour klaar voor Europese veldrittoer

Nadat ze vijfde werd in de regionale cross in Steenhuffel en materiaalpech had tijdens het BK marathon in Bouillon begint Lara Defour (25) aan haar zoektocht naar UCI-punten in het veldrijden. Na de Kleebergcross in het Nederlandse Mechelen, nu zondag 17 september, trekt ze Europa rond.

Hoe meer UCI-punten, hoe beter de startpositie. Lara Defour verzamelde vorige winter twintig UCI-punten. “Ik hoop er komend veldritseizoen wat meer te sprokkelen”, benadrukt Defour. “In het Franse Boulzicourt pakte ik er vorig jaar zes. Over twee weken vallen die weg. Ik hoop die ergens terug te verdienen. In de Kleebergcross in de punten rijden wordt wellicht heel moeilijk. Want daar zullen heel sterke rensters deelnemen.”

Na die Nederlandse veldrit is Defour van plan een Europese toer te maken. Langs Frankrijk, Zweden, Tsjechië, misschien zelfs Roemenië.

“Dat laatste staat niet vast”, vertelt de renster van het Cycling Team Jade-LDL, haar eigen ploeg. “Ik hoop tegen de Superprestigeveldrit in Ruddervoorde van zaterdag 28 oktober een mooi puntentotaal te hebben. Naar die cyclocross kijk ik elk jaar uit. Omdat het parcours mij een beetje ligt. Vorig jaar was ik echter ziek en heb ik niet kunnen meedoen. Twee jaar geleden werd ik er wel 23ste.”

BK marathon

In tegenstelling tot de voorbije jaren vulde Defour haar zomer met competitie op de mountainbike. Met cross country’s en marathons. “Echt waar, dit was een toffe zomer”, glundert de kinesiste. “Ik kon twee crossduatlons winnen. Eén met vijf minuten voorsprong! In Libramont won ik een kortere cross country. Ik werkte ook vier marathons af. Twee keer werd ik tweede, één maal had ik te veel last van de warmte en afgelopen zondag zadelde het BK in Bouillon me met een ferme teleurstelling op.”

De titel ging naar Alice Pirard voor Joyce Vanderbeken en Githa Michiels. “Ik ging voor een medaille, maar na dertig kilometer scheurde mijn band”, zucht Defour. “Er was niemand in de buurt die me kon depanneren. In het mountainbiken moet je daarbij wat geluk hebben.” (HF)