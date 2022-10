Lara Defour is onzeker over Ruddervoorde

Lara Defour (24) ging in Spanje op zoek naar UCI-punten, maar kwam van een kale reis thuis. Een val in de eerste van vijf Spaanse veldritten stuurde de plannen van de kinesiste van het Multum Accountants CT volledig in de war.

In het Franse Boulzicourt veroverde Defour dankzij de zevende plaats zes UCI-punten. In vijf crossen in Spanje wou ze haar ranking verbeteren, maar het liep helemaal anders dan gehoopt. “In Pontevedra, een cross categorie 1, reed ik in tiende positie en had ik uitzicht op tien UCI-punten”, blikte Defour terug. “In een bocht op een gravelstrook ging ik onderuit. Ik denk dat ik zeker één minuut stilstond. Uiteindelijk ben ik weer vertrokken en werd ik zeventiende.”

Ernstige blessures na val

Buiten de UCI-punten dus. Defour trok flink geschaafd naar de volgende vier UCI-crossen en haalde ook daarin niet de verhoopte punten. “Bij die val liep ik heel wat schaafwonden op”, ging ze verder. “Blijkbaar was de averij erger dan ik aanvankelijk vermoedde. Wat pas bij de thuiskomst is gebleken. Twee gekneusde ribben en een gesubluxeerde rib bleek het verdict. Ik kon niet deftig ademen, mijn luchtwegen blokkeerden snel, ik kon geen kracht zetten, mijn rug begon pijn te doen. Vandaar dat Spanje een catastrofe was. Ik was misschien beter naar Zweden geweest. Daar lagen de UCI-punten voor het rapen want ik zag in een bepaalde cross dat er maar elf rensters startten.”

Het betekent dat Lara Defour, zodra ze weer helemaal fit is, geen al te beste startpositie heeft. Vorige donderdag pikte ze de Kermiscross in Ardooie mee. Met een zeventiende plaats op 22 vertrekkers geen meevaller. “Ik ga woensdag trainen op het parcours in Ruddervoorde”, vertelde Defour maandag. “Valt het mee, start ik zaterdag. Anders wacht ik misschien tot de Koppenbergcross dinsdag.” (HF)