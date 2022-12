Kyano Cottignies wint nu ook in strandraces: “Zijn goed voor mijn techniek en kracht”

Na een mooi wegseizoen besloot Kyano Cottignies (14) nog een verlengstuk te breien aan 2022. De renner van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare is dezer dagen vaak te vinden aan de kust waar hij, met succes, enkele strandraces afwerkt.

Het wegseizoen bij de U15 aspiranten was voor de renner uit Izegem niets minder dan een succes. Op het strand lijkt daar nu nog een verlengstuk aan gebreid te worden. “Het was inderdaad een zeer mooi seizoen voor mij”, blikt Kyano terug. “Ik kan terugkijken op veel mooie overwinningen en dat ik nu mag rondrijden in die West-Vlaamse trui is daar een heel mooie bonus bovenop.”

Hij mag dan wel van fiets en parcours gewisseld zijn voor deze winter, het winnen is hij nog niet verleerd. “Afgelopen weekend pakte ik de zege in De Panne in de jeugdkoers. Het was een zeer koude wedstrijd waar ik relatief snel besloot om het voortouw te nemen. Er ontstond een kopgroep waar ik goed in meedraaide. Op het einde kon ik met een versnelling het verschil maken. Dat klinkt vrij simpel, maar dat was het niet. Mede door de omstandigheden was het best zwaar, maar dan is het des te mooier om een wedstrijd winnend af te sluiten.”

afwisseling

Strandraces zijn voor Kyano een mooie afwisseling met het wegseizoen. “Ik had vorig jaar al eens deelgenomen aan een wedstrijd, maar door een polsbreuk bleef het bij die ene koers. Nu heb ik mij wel toegelegd op deze wedstrijden, mede ook in functie van mijn wegseizoen. De strandraces komen mijn techniek ten goede en de langere wedstrijden zijn ook een goede duurtraining. In het losse zand kan ik bovendien ook aan mijn kracht werken en tegelijk blijf ik competitief bezig. Een complete ervaring dus.”

Binnenkort komt de Izegemnaar ook aan de start in Zeebrugge, Middelkerke en het BK in Bredene. “Misschien zal ik ook wat trainen op de piste om af te wisselen, maar dat staat nog niet vast. Er is wel nog tijd, mijn wegseizoen begin ik rond eind februari.” (LR)