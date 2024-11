Kortrijk maakt zich op voor zesde editie van CAPS Urban Cross: “Nieuw op het programma is G-cross”

Voor de zesde editie van de CAPS Urban Cross langs de Kortrijkse Leieboorden zijn wereldkampioene Fem van Empel en Belgisch kampioen Eli Iserbyt zaterdag 23 november dé blikvangers. “Ook Niels Vandeputte, die afgelopen weekend de Flandriencross in Hamme won, heeft zijn deelname bevestigd”, zegt Erwin Vervecken, meervoudig wereldkampioen veldrijden.

De stadscross maakt de switch van de X²O Badkamers Trofee naar de Exact Cross, de vierde van dit seizoen, en trekt net zoals vorig jaar een lus door het Albertpark. De oversteek van de Leie via de Collegebrug en de Groeningebrug, de passage langs het zand van Buda Beach en het kronkelen langs de technische passages horen opnieuw tot de kenmerkende passages van de CAPS Urban Cross Kortrijk.

Deelnemersveld

Beide winnaars van vorig jaar – Fem van Empel en Eli Iserbyt – zijn aanwezig en gaan voor een twee op rij. Bij de vrouwen moet de wereldkampioene het opnemen tegen onder andere Inge van der Heijden, Marion Norbert Riberolle en Belgisch kampioene Sanne Cant.

Ook bij de mannen is met Eli Iserbyt de Belgische kampioen aanwezig. Voor een tweede zege op rij in Kortrijk zal hij moeten afrekenen met ploegmaat Michael Vanthourenhout, maar ook met Laurens Sweeck, Joran Wyseure, Emiel Verstrynge, Jenthe Michels, Ryan Kamp en Spaans kampioen Felipe Orts.

G-cross

Nieuw op het programma in Kortrijk is de G-cross. “Andermaal kan Kortrijk zich aan het brede publiek tonen als topsportstad. En met de nieuwe G-cross bewijzen we dat we daarnaast ook een warme, inclusieve sportstad zijn”, zegt Wouter Allijns, schepen van Sport.

In 2025 zal Kortrijk gaststad zijn voor de 41ste editie van de Nationale Spelen van Special Olympics Belgium, een evenement dat meer dan 3.400 atleten met een verstandelijke beperking samenbrengt. Dit jaarlijkse sportieve hoogtepunt vindt plaats tijdens het hemelvaartweekend van 28 tot 31 mei.