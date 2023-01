Korneel Vandenheede naar BK: “Weinig verwachtingen”

Op een comfortabele manier de streep halen! Met die ambitie staat Korneel Vandenheede (14) zondagvoormiddag om 10 uur in Lokeren aan de start van het Belgisch kampioenschap veldrijden voor eerstejaarsnieuwelingen.

Elfde in Alsemberg, tiende in Lichtervelde. Dat zijn z’n beste uitslagen. “Alsemberg was een parcours met redelijk wat hoogtemeters, dat heb ik graag”, beweert de veertienjarige crosser uit Oostrozebeke.

“Lichtervelde was volledig vlak, dat lag me ook. Vorige zaterdag reed ik in Gullegem. Ik startte op de vierde rij, kon een beetje opschuiven, maar zat snel op een positie die ik tot de finish vasthield.”

Verwachtingen?

Zondag staat voor jongens geboren in 2008 het BK veldrijden op de kalender. “Ik start niet met steile verwachtingen”, benadrukt de student technologische wetenschappen aan het VTI in Tielt.

“Een goeie cross proberen rijden, niet gedubbeld worden, voor mijn doen een degelijk resultaat halen, dat zijn mijn doelen. Wie in mijn leeftijdscategorie de grote favoriet is, is moeilijk te zeggen. Brent Lippens was in het eerste deel van het seizoen outstanding. Dat is niet meer het geval. Misschien wordt het zondag de dag van Seppe Sprangers.”

De crosser van Acrog-Tormans was in Gullegem beste eerstejaars. Voor Korneel Vandenheede wordt het in Lokeren het tweede optreden in het shirt van Team Keukens Buysse. Op 1 januari ruilde hij Tomabel-Inofec voor de Oost-Vlaamse ploeg.

“Bij mijn vorige ploeg zijn ze vooral bezig met miniemen en aspiranten”, verduidelijkt hij z’n transfer. “Dankzij de overstap naar Keukens Buysse zal ik op de weg eens een meerdaagse kunnen rijden. Want eigenlijk twijfel ik tussen veld en weg”, besluit Korneel Vandenheede het gesprek.

