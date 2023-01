Koksijde wil BK veldrijden 2027 organiseren

In de marge van de vijfde manche van de X2O Badkamers Trofee werd donderdag bekend dat Koksijde kandidaat is om het BK veldrijden in 2027 te organiseren.

In de viptent werd al even aangekondigd dat Koksijde zeker was van de organisatie van het BK 2027, maar naderhand werd dat gecorrigeerd.

Derde keer

De kustgemeente is kandidaat om voor de derde keer het Belgisch kampioenschap veldrijden te organiseren. Eerder gebeurde dat in 2002, toen Mario De Clercq won, en in 2018 was Wout van Aert de sterkste was, voor Laurens Sweeck en Daan Soete.

Het BK van dit jaar vindt plaats in Lokeren, in 2024 in Meulebeke, voor 2025, 2026 en 2027 zijn officieel nog geen steden of gemeenten toegekend.

10.000 toeschouwers

Na een paar moeilijke jaren – in 2016 werd de cross afgelast wegens stormweer, in 2020 was er geen editie wegens de coronapandemie – kon de organisatie dit jaar rekenen op een massale publieke belangstelling.

Rond 13 uur waren alle tickets aan de kassa uitverkocht en moest de organisatie in allerijl nog 1.000 tickets laten bijprinten. Uiteindelijk tikte de teller af op 10.000 toeschouwers, zo meldde de organisatie donderdagavond.