Koksijde is nieuwkomer op Wereldbeker veldrijden met twaalf crossen

De Internationale Wielerunie UCI heeft vrijdag de kalender voor de Wereldbeker veldrijden 2025-2026 vrijgegeven. Opnieuw zijn er twaalf crossen. Daarvan worden er zeven in België gereden, een meer dan vorig jaar. Koksijde is nieuw op de kalender en ook het Tsjechische Tabor en het Franse Flamanville maken hun intrede. In het Ierse Dublin, het Franse Besançon en het Nederlandse Hulst, waar in 2026 het WK plaatsvindt, is er dit seizoen geen wereldbekerwedstrijd.

Vorig jaar werd het regelmatigheidscriterium in Antwerpen op gang getrokken, dit jaar gebeurt dat op zondag 23 november in Tabor. Een week later neemt Flamanville als tweede cross de plaats in van Dublin. Cabras, op het Italiaanse eiland Sardinië, staat als derde cross geprogrammeerd. Dat was ook vorig jaar zo, maar toen werd de cross wegens stormweer afgelast. Vanaf zondag 14 december volgt een Belgisch luik met crossen in Namen, Antwerpen, Koksijde, Gavere, Dendermonde en Zonhoven. De Duinencross in Koksijde vormt met Antwerpen een dubbel wereldbekerweekend. Tot het seizoen 2021-2022 was Koksijde een vaste pleisterplaats voor de Wereldbeker, de voorbije drie seizoenen maakte de cross deel uit van de X20 Badkamers Trofee. De laatste drie wedstrijden zijn identiek aan die van het voorbije seizoen, met crossen in het Spaanse Benidorm en Maasmechelen en de apotheose in het Nederlandse Hoogerheide op zondag 25 januari.

Dit jaar was de eindzege voor Michael Vanthourenhout, die het haalde met 281 punten. Toon Aerts werd tweede, voor Joran Wyseure. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Lucinda Brand eindlaureate met 350 punten. Haar landgenote Fem van Empel en de Hongaarse Kata Blanka Vas flankeerden haar op het podium.

Kalender Wereldbeker veldrijden 2025-2026

Zondag 23 november: Tabor (Tsj)

Zondag 30 november: Flamanville (Fra)

Zondag 7 december: Cabras (Ita)

Zondag 14 december: Namen (Bel)

Zaterdag 20 december: Antwerpen (Bel)

Zondag 21 december: Koksijde (Bel)

Vrijdag 26 december: Gavere (Bel)

Zondag 28 december: Dendermonde (Bel)

Zondag 4 januari 2026: Zonhoven (Bel)

Zondag 18 januari 2026: Benidorm (Spa)

Zaterdag 24 januari 2026: Maasmechelen (Bel)

Zondag 25 januari 2026: Hoogerheide (Ned)