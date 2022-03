Koksijde in zee met Golazo Sports voor X²O Badkamer Trofee: Vlaamse Duinencross 2022-2025 en krijgt zo meer visibiliteit

Omdat de financiële voorwaarden te zwaar werden, besliste Koksijde om geen kandidatuur meer in te dienen bij de Wereldbeker voor de traditionele Vlaamse Duinencross, hoewel Koksijde daarin twintig jaar een vaste waarde is geweest.

Na een voorstel van Christophe Impens van Golazo Sports liet het lokaal bestuur zich overhalen om toe te treden in het X²O Badkamer Trofee-criterium voor de Vlaamse Duinencross 2022-2025.

Schepen Dirk Dawyndt reageert: “Vorig jaar organiseerden we de wedstrijd voor het eerst met Flanders Classics, maar dat was geen optimale samenwerking. En het evenement moet betaalbaar blijven!”

Datum cruciaal

“Het verschil met Golazo zit hem hierin: zij verkopen reclame en knopen er een koers aan vast, wij doen het omgekeerde en willen vooral meer controle over de wedstrijd. De datum is voor ons uitermate belangrijk, en dat is niet simpel, want er zijn kalenderproblemen bij de UCI. Voor ons moet de datum van de cyclocross liggen tussen 15 november en 15 januari, bij voorkeur op zaterdag, tenzij het een datum in de kerstvakantie is.”

“Nog een voordeel van dit systeem is dat we enkel betalen voor renners die aanwezig zijn, en uiteraard willen we graag alle beschikbare toppers. Maar als die er niet zijn, dan betalen we er niet voor. We krijgen ook meer visibiliteit en de koers wordt live uitgezonden in verscheidene landen.”

Deelnemerspot

“Golazo betaalt een jaarlijkse fee van 15.000 euro aan de organisator. Elke organisator betaalt jaarlijks 50.000 euro voor de deelnemerspot. Daarmee zal Golazo onderhandelen met de deelnemers. Dat betekent voor ons een besparing van zo’n 80.000 euro die we kunnen gebruiken voor meer publiciteit. Golazo is ook bereid om viptickets te betalen en draagt ook een deel van de logistieke kosten. Maar alles staat of valt met de datum!”

