Klaas Vantornout fileert onze veldrijders: “Iserbyt is simpelweg enkele procenten beter dan de rest”

Met de cross in Ruddervoorde, de eerste wereldbekercross in ons land en de mythische Koppenbergcross start het Vlaamse veldritseizoen nu pas echt. Onze kersverse analist Klaas Vantornout wikt en weegt onze streekgenoten.

Over Eli Iserbyt (25): “Hij zal op de Koppenberg voor brokken zorgen”

Eli Iserbyt is voorlopig oppermachtig en liet tot dusver nog geen steek vallen in de klassementscrossen. Zowel in Waterloo, Fayetteville als Tabor stond hij op het hoogste schavotje. “Aan hem moeten we dus weinig woorden vuil maken”, lacht Vantornout.

“Hij is simpelweg enkele procenten beter dan de rest. Het is wachten tot Laurens Sweeck eens een topdag heeft en Quinten Hermans beter wordt. Al zal het dan nog niet gemakkelijk zijn om Iserbyt te kloppen, want ik zie geen reden waarom Eli de goede lijn niet gewoon zal doortrekken. Hij heeft op dit moment overschot. Zeker op de snelle omlopen is hij momenteel onklopbaar.”

Koppenbergcross

Al gaat dat volgens Vantornout niet ten koste van de spankracht. “Ondanks de overmacht van Iserbyt zien we immers nog steeds spannende crossen. Het is niet zo dat hij vanaf de eerste ronde wegrijdt, dus dat maakt de crossen wel nog steeds leuk om volgen.”

Volgende week staat het EK op de kalender, waar Iserbyt logischerwijs topfavoriet zal zijn. Toch ziet Vantornout het niet gebeuren dat Iserbyt zich de komende crossen daarom wat meer zal sparen. “Iedere cross die hij kan meepakken, zal hij ook meepakken. Je moet er ook van profiteren nu die grote kanonnen er nog niet bij zijn. Met de Koppenbergcross op dinsdag 1 november komt er evenwel een cross aan waar hij het zelfs die grote drie moeilijk zou kunnen maken. Ik zag Iserbyt daar bij de jeugd al telkens minuten ver voorrijden en hij trekt die lijn nu gewoon door. Als lichtgewicht en met zijn power kan hij daar echt wel voor brokken zorgen. Ik zie niet in wie hem daar zal kunnen kloppen.”

“Vroeg of laat zal er wel eens een relletje zijn tussen ploegmaats Iserbyt en Vanthourenhout”

Twee dagen eerder staat in Maasmechelen ook de vierde manche van de Wereldbeker op de kalender. Mogen we, nadat Iserbyt de eerste drie manches won en in de stand al 38 punten voorsprong telt op Sweeck, de eindwinnaar al opschrijven? “Dat zou ik niet zeggen”, blijft Vantornout voorzichtig. “Het kan snel gedaan zijn, want pech of tegenslagen schuilen achter elke hoek.”

Over Michael Vanthourenhout (28): “Hij kan vooral op het EK een rol spelen”

Michael Vanthourenhout, de ploegmaat van Iserbyt, wist dit seizoen zelf al twee keer te winnen. Zowel in de Berencross als in de Poldercross kwam hij al dan niet bij gratie van Iserbyt als eerste over de meet. Daarnaast stond hij ook al twee keer op het podium in de wereldbeker. Vanthourenhout mag volgens Vantornout dan ook van een geslaagd seizoensbegin spreken. “Hij trekt de lijn van vorig seizoen door en presteert goed. Alleen: hij is een paar procentjes minder dan Iserbyt, wat zeker geen schande is. Michael is zeker dik in orde, maar botst gewoon op iemand die sterker is.”

Vaak trekt Vanthourenhout ook de kaart van de ploegtactiek en speelt hij waakhond wanneer Iserbyt in de aanval trekt. Al is dat volgens Vantornout geen slechte zaak. “Ik denk dat hij daar net wat van kan profiteren”, stelt hij. “Hij kan iets meer afwachtend crossen en als zijn ploegmaat voorop rijdt, hoeft hij de kastanjes niet uit het vuur te halen, waardoor hij er op het einde vaak nog kan uitkomen. Toch zal dat misschien ook wel eens voor wrevel zorgen. Nu wordt het nog allemaal mooi uitgespeeld, maar ik verwacht wel dat er vroeg of laat nog eens een relletje zal zijn.”

Mikken op Europees kampioenschap

Vantornout acht de kans klein dat Vanthourenhout in Ruddervoorde, Maasmechelen en op de Koppenberg zal meespelen voor de zege. “Ik denk eerder dat hij een rol zal spelen op het EK. Het parcours in Namen moet hem liggen: een zware en gevarieerde omloop. Voor Michael zelf zou het ook mooi zijn om een trui te kunnen pakken, dus die kans moet hij echt wel proberen grijpen.” Vantornhout denkt daarentegen niet dat Vanthourenhout zich de komende dagen zal sparen. “Sparen in het veldrijden? Vergeet het! Vooral omdat het ook drie heel erg mooie wedstrijden zijn.”

Over Emiel Verstrynge (20): “Emiel is zeker geen pannenkoek”

Belgisch kampioen bij de beloften Emiel Verstrynge wil zich dit seizoen geregeld meten met de profs. Al zal hij heel bewust kiezen welke klassementscrossen hij met de profs zal rijden. “Het is immers te vroeg om me nu al te focussen op een klassement bij de profs”, zegt de Adegemnaar daar zelf over.

Belgisch beloftenkampioen Emiel Verstrynge. © JASPER JACOBS BELGA

De wereldbeker rijdt hij alvast bij de beloften. Al sloeg Verstrynge het Amerikaanse tweeluik wel over. In die periode won hij evenwel een cross in Duitsland. Afgelopen weekend stond hij dan weer op het podium in Tabor. “Emiel heeft een iets moeilijkere eerste maand achter de rug, maar als je dan in Tabor uiteindelijk toch derde kan worden achter een sterke Thibau Nys en Jente Michels, dan denk ik wel dat je op niveau bent”, zag ook Vantornout.

Dat Verstrynge bewuste keuzes maakt en geregeld met de profs het veld in zal duiken, vindt Vantornout een verstandige beslissing. “Hij is iemand die zich inderdaad al af en toe eens kan meten met de profs. Emiel is geen pannenkoek en kan zeker eens top 10 rijden in een grote cross bij de profs.”

Al zal dat zeker niet voor het EK gebeuren. Verstrynge kiest er namelijk voor om tot aan het EK enkel nog de beloftecross van Maasmechelen te rijden. De cross in Ruddervoorde en die op de Koppenberg slaat hij over om zo top te zijn op het EK, waar hij de Europese titel bij de beloften wil pakken.”

Over Joran Wyseure (21): “In zware crossen kan hij redelijk vooraan eindigen”

Een gelijkaardig verhaal is het voor Joran Wyseure. Ook hij zal dit seizoen geregeld het veld induiken bij de profs. Al is zijn programma wel iets afgelijnder: de beloftewereldkampioen zal zowel de Exact Crossen als de crossen voor de Superprestige bij de profs afhaspelen. De andere klassementen rijdt hij bij de beloften. Het maakt dat we de Lichterveldenaar in Ruddervoorde bij de profs aan het werk zullen zien.

“Wat voor Verstrynge geldt, geldt in dat opzicht ook voor Joran: ook hij zal wel zijn mannetje kunnen staan tussen de profs”, is Vantornout overtuigd. “Zeker als het parcours hem ligt en de cross heel zwaar is, kan hij redelijk vooraan eindigen. Dat heeft hij vorig jaar ook al bewezen. Ik heb ook de indruk dat hij na een moeilijk begin steeds beter wordt. Dat heeft hij in Fayetteville ook bewezen met die achtste plaats. Daarop kan hij zeker verder bouwen.”

Als beloftewereldkampioen zullen de verwachtingen dit seizoen ook wat hoger liggen dan vorig seizoen. Al hoeft dat voor Vantornout geen probleem te zijn. “Dat zorgt inderdaad wel voor wat meer druk, maar het is vooral heel erg leuk om in die trui te mogen rondrijden. Zijn niveau gaat in stijgende lijn en dan zal die trui hem ook wel vleugels geven.” (lees verder onder foto)

“Als het parcours hem ligt en de cross heel zwaar is, kan Joran Wyseure redelijk vooraan eindigen. Dat heeft hij al bewezen.” © JASPER JACOBS BELGA

Over Yentl Bekaert (23): “Yentl rijdt op zich wel goed, maar hij is geen toptalent”

Nog zo’n jonge kerel die zich probeert te tonen tussen de profs is Yentl Bekaert. Al tempert Vantornout bij hem wel de verwachtingen. “Ik zag hem elfde worden in Ardooie en je moet eerlijk zijn: als je echt wil doorbreken, moet je in dat soort crossen toch top 10 kunnen rijden, wat niet het geval was.”

“Yentl moet natuurlijk opboksen tegen heel wat jonge gasten die aan het opkomen zijn, wat het niet simpel maakt. Yentl rijdt op zich wel goed, maar is niet het grootste toptalent. Hij kan enkel hard blijven werken en hopen dat hij nog een stap kan zetten, want het is voor hem wel een beetje het jaar van de waarheid”, aldus Vantornout.

Over Gianni Vermeersch (29): “Hij zal meer crossen als voorbereiding op het wegseizoen”

Ten slotte is er ook nog Gianni Vermeersch. De kersverse wereldkampioen gravel zal pas in december het veld induiken en het is maar de vraag welke rol hij zal kunnen spelen aan de top van de veldritpiramide. “Het zal voor hem moeilijk zijn om zich te meten met de top”, verwacht Vantornout. “Gianni heeft een hele grote motor, dat weet ik al jaren. Ik was ook helemaal niet verrast door die wereldtitel, want hij kan perfect heel lange inspanningen leveren aan een lage hartslag. Maar als hij zich niet specifiek zal toeleggen op het veldrijden, zal het heel moeilijk worden om top vijf te rijden in de grote crossen. Ik denk ook dat hij meer zal gaan crossen als voorbereiding op het wegseizoen, waar ik hem in de klassiekers wel mooie dingen zie doen.”