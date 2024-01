Klaar voor Adegems goud? Emiel Verstrynge medetopfavoriet op WK veldrijden U23

Emiel Verstrynge verschijnt zaterdag, een dag voor zijn 22ste verjaardag aan de start van het wereldkampioenschap veldrijden voor beloften. In het Tsjechische Tabor mikt de Adegemnaar op goud. “Het zal een spannende strijd worden.”

Emiel Verstrynge werd geboren op 4 februari 2002. Kortom, als hij zich morgen tot wereldkampioen veldrijden bij de beloften kroont, kan hij daags nadien met een gerust gemoed zijn verjaardag vieren en in Tabor live genieten van de titelstrijd bij de profs. “Vorig jaar in Hoogerheide verjaarde ik zelfs op de dag van het WK”, glimlacht Verstrynge. “Of ik mijn verjaardag zal vieren? Weet je, ik vond het vorig jaar nog makkelijk dat ik op de dag van het WK 21 werd. Dan moest ik niet met mijn verjaardag bezig zijn. Het houdt me niet echt bezig. Deze week denk ik enkel aan dit WK.”

Frisheid terugvinden

Verstrynge, vorige winter al Europees beloftekampioen in Namen, kende een net iets mindere seizoensstart, maar liet vanaf december geregeld van zich spreken. In Meulebeke kroonde hij zich, twee jaar na Middelkerke, voor de tweede keer tot Belgisch beloftekampioen en tussen de profs liet hij een zevende plaats in de Wereldbekermaches van Flamanville en Zonhoven optekenen. Vorig weekend verliep het echter minder vlot: in de Wereldbekercross voor beloften in Hoogerheide haalde Verstrynge de finish zelfs niet.

“Ik had de week ervoor veel getraind. De kans bestond dus dat ik niet op mijn best zou zijn, dat besefte ik maar al te goed. Maar plezant was het natuurlijk niet. Los van de zware trainingen sta je altijd met bepaalde verwachtingen aan de start van een cross. Je wilt het altijd zo goed mogelijk doen. Hopelijk rendeert het op het WK. Conditioneel is er zeker geen probleem. Deze week moest en moet ik zoveel mogelijk rust inbouwen en de frisheid terugvinden. Ik twijfel niet.”

Tibor del Grosso

Op basis van de resultaten van deze winter zijn landgenoot Jente Michels en de Nederlander Tibor del Grosso Verstrynges voornaamste concurrenten op dit WK. Ook de Fransman Rémi Lelandais liet zich al een paar keer opmerken. “Maar ik vermoed dat het vooral tussen Jente, Del Grosso en mezelf zal gaan”, benadrukt Verstrynge, die als crosser voor Crelan-Corendon uitkomt. “Op een kampioenschap heb je altijd enkele jongens die boven zichzelf uitstijgen, maar diep in de tweede koershelft zullen we toch weer dezelfde namen als gewoonlijk zien. Del Grosso is iemand die altijd een hoog tempo rijdt en precies nooit een echte demarrage plaatst. Het is aan ons om wakker te zijn, niet zoals in Hoogerheide toen hij meteen een kloofje had. Technisch en conditioneel is Del Grosso sowieso in orde. Bovendien reed hij deze winter een pak minder crossen dan Jente en ik, wat hem misschien extra frisheid zal bezorgen. Het is aan ons om hem te verslaan in Tabor.”

“Het zal heel spannend zijn tussen Michels, Del Grosso en mezelf”

Jente Michels mag dan wel een jaartje jonger zijn, hij en Verstrynge kennen elkaar al lang genoeg om te beseffen dat ze samen sterker zijn. “Er zijn al situaties geweest waarbij Jente en ik samen moesten achtervolgen. We begrijpen elkaar wanneer er iets moet worden rechtgezet. Jente en ik zijn vergelijkbare types. We moeten het beiden hebben van lastige crossen, maar dat geldt ook voor Del Grosso. In Tabor gaat het in de weide vaak stevig omhoog. Dat is iets wat we alle drie wel kunnen smaken. Dit seizoen hebben we kunnen vaststellen dat er niemand bovenuit steekt. Het zou dus wel eens een spannend WK kunnen worden.”

Vierde keer in Tabor

In Tabor reed Verstrynge al drie keer de Wereldbekercross: als junior werd hij er twaalfde, als belofte behaalde hij er een vijfde en derde plek. “Die vijfde plaats was een degelijk resultaat, omdat ik niet mijn beste dag kende. Vorig jaar werd ik na materiaalpech nog derde. Vooral dat onthoud ik. Tabor is een rondje dat mij goed ligt.”

Na vier jaar bij de beloften is Verstrynge, die al in het bezit van een profcontract is, toe aan een definitieve overstap. “Sinds mijn eerste seizoen als belofte heb ik mezelf elk jaar zien groeien. Vorige winter had ik het gevoel dat ik wat bleef hangen, maar zeker in het tweede deel van dit seizoen merk ik progressie. Het is mooi geweest bij de beloften en tijd om de definitieve stap te zetten. Maar volgend seizoen zal ik nog geen volledig programma afwerken.”

Woensdag rijdt Verstrynge nog zijn thuiswedstrijd in Maldegem. Het wordt zijn laatste cross van dit seizoen. “Het is de bedoeling om met het Development Team van Alpecin-Deceuninck in 2024 nog een stevige wegcampagne bij de beloften af te werken. Onder meer de Kattekoers (Gent-Wevelgem voor U23, red.), Luik-Bastenaken-Luik en Parijs-Roubaix staan op mijn programma. De afwisseling tussen weg en veld vind ik leuk, maar het is nog te vroeg om te zeggen dat er voor mezelf ook daar een toekomst is weggelegd. Ik rijd nog maar twee jaar op de weg. Ik amuseer me en bepaalde koersen liggen me, maar mijn focus ligt op de cross.”