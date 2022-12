Kjill Ampoorter: “Altijd beseft dat begin niet makkelijk zou zijn”

Afgelopen zomer begon Kjill Ampoorter te koersen, deze winter probeert hij het ook in het veld. De 17-jarige junior doet dat in een neutrale trui, maar wordt op 1 januari lid van Cycling Team Houtland-Westkust.

“Acht jaar heb ik bij Poperinge gevoetbald”, verduidelijkt Ampoorter. “Daarna begon ik atletiek te beoefenen. Vooral de sprintnummers, maar ook hoog- en verspringen. Dat begon ik te combineren met koersen, maar ik heb snel moeten kiezen. De balans helde vlug over richting het wielrennen.” Nochtans geen makkelijke keuze. Deze zomer stond vaak DNF (did not finish) achter de naam van Kjill Ampoorter. Logisch als je bij de junioren instapt en het moet opnemen tegen jongens die vijf jaar of zelfs langer competitie betwisten.

“Ik wou ook van het veldrijden proeven”, gaat hij verder. “Eerst bij nevenbond LRC. Aanvankelijk liep die kennismaking niet vlot, maar gaandeweg ging het beter. Zodat ik besliste om het ook eens in een cross van Cycling Vlaanderen te proberen. Want daar is het niveau nog wat hoger. Ardooie was mijn eerste. Dat was een tegenvaller. Voor het zware parcours had ik niet de juiste banden. Balegem en Beernem, wedstrijden op uiteenlopende parcoursen, vielen beter mee. Ook al staat in Beernem opnieuw DNF achter mijn naam, ik heb de cross kunnen uitrijden, maar werd gedubbeld. Dat de eerste maanden niet makkelijk zouden verlopen, heb ik altijd beseft.”

Dikkebus (7/1) en Oedelem (14/1) worden de volgende crossen op z’n programma, twee wedstrijden op de LRC-kalender. “Vermoedelijk blijf ik tot eind januari crossen”, blikt Kjill Ampoorter vooruit. “Daarna ga ik me voorbereiden op het wegseizoen. Ik volg aan het Atheneum in Ieper het zesde jaar sport. De competitie moet ik straks even onderbreken voor een wintersportstage met school in Oostenrijk.”