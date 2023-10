Kermiscross in Ardooie kan rekenen op lekker weertje

Het zat voor de Kermiscrossers dit jaar mee om de 28ste editie van de kermiscross te organiseren, door omstandigheden niet nà, maar voor het kermisweekend.

Om een opvolger te vinden voor Quinten Hermans en Blanka Vas was er een prominente deelnemerslijst. Naast het lekkere koersweertje en door een malse regenbui op de dag voor de cross was er een extra moeilijkheidsgraad op het parcours met de Waterbek, het Volksplein en de passage aan de VIP-tent. Die was goed gevuld in de Stationsstraat. Al in de vroege voormiddag was er geen doorkomen aan in het centrum van de gemeente.

Opvallend veel wagens met Nederlands nummerplaat ook en ze konden vroeg juichen want de Nederlandse Worst won bij de elite dames. Gerben Kuypers was de beste bij de elite heren. Aan de Montana was het extra druk, want daar was er de start en de aankomst. “Leuk dat we hier een Belgisch biertje kunnen drinken in een echte café op de omloop”, zei een Nederlands koppel. Even verder stond een dame die wat cross onwennig was, want ze was er op haar stiletto’s.

Steun

Dit jaar waren er twee initiatieven in de marge van de cross. Net voor de middag doken de G-renners het veld in en dit was voor hen de eerste editie in Ardooie. “Blij dat we dit initiatief kunnen sponsoren. We sluiten ons kantoor en we maken er een teambuilding van”, zei Lucas Carrette van de Argentabank.

Er was eveneens een goed doel aan de kaartenverkoop. Per verkochte kaart was er een euro voorbehouden aan DVC Heilig Hart uit Deinze. Vorig jaar konden de Kermiscrossers een cheque van 3.000 euro doneren. Voorzitter Jochen Demeyere en zijn team kijken uit naar de opbrengst van dit jaar en hoopt een elektrische duofiets te kunnen aankopen.