Kenny Roelandt Belgisch én wereldkampioen in acht dagen

Twee titels in één week voor Kenny Roelandt: in Maldegem werd hij Belgisch kampioen veldrijden in de leeftijdsgroep 35 tot 39 jaar en in het Duitse Hamburg veroverde hij de wereldtitel cyclocross. En dit op z’n 38ste verjaardag!

Na vele jaren bij de elite 2 schafte Kenny Roelandt zich vanaf 1 januari 2024 een mastervergunning aan. Met de ambitie om bij de zogenaamde veteranen titels te veroveren. Die ambitie kreeg snel een stevige deuk. Begin februari, daags voor de Parkcross in Maldegem, kwam hij op training ten val. Met een breuk van het linkerbovenbeen als gevolg. “De zwaarste blessure uit mijn carrière”, zucht hij. “Ik brak al eens de knie van mijn rechterbeen, scheurde een kruisband en liep enkele sleutelbeenbreuken op. Deze beenbreuk was veel erger. Het werd een lange revalidatie. Ik ondervind nog altijd hinder. De pinnen die werden aangebracht om de breuk te laten helen, kunnen pas na één jaar worden verwijderd.”

Dus moet de pion van Cyclingteam Houtland-Westkust nog een beetje geduld oefenen. In de loop van de zomer kwam hij weer in competitie. Vooraf was hij van plan een mountainbikeseizoen af te werken, maar dat bleef tot een handvol wedstrijden beperkt. Veldrijden was en is z’n hoofdbezigheid. In Maldegem pakte hij met meer dan twee minuten voorsprong op Kristof Cop de Belgische titel bij de 35-39-jarigen.

“Dat parcours ligt me supergoed”, beweert Roelandt. “Het is een beetje technisch, allemaal korte inspanningen, niet op de macht. De 35- tot 39-jarigen en 40- tot 44-jarigen gingen samen van start. Een halve minuut na de elite 3. Van mijn leeftijdscategorie was ik als derde weg, maar na de eerste ronde reed ik al op kop en kon ik steeds verder uitlopen.”

De Belgische driekleur kwam nooit in gevaar. Op het WK in Hamburg werd een ander scenario geschreven. “Daar werd de startpositie geloot”, gaat Roelandt verder. “Ik mocht pas als voorlaatste naar de start. Dat werd een inhaalrace. Mijn start was redelijk goed zodat ik op het einde van de eerste ronde derde zat. Maar Kristof Cop, die op de eerste startrij stond, was al een eind voorop. Pas in de voorlaatste ronde kon ik hem passeren.” (HF)