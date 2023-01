Kenny Molly gemotiveerd bij nieuwe Franse ploeg: “Ik wil bewijzen dat vertrek geen sportieve keuze was”

De meeste wielerploegen vertoeven momenteel in warmere oorden. Ook Kenny Molly (26) zit onder de Spaanse zon in Altea. Hij debuteert zondag voor zijn nieuwe ploeg, het continentale Go Sport Roubaix Lille Métropole, in de Clasica Valenciana. En Molly is gemotiveerder dan ooit.

Kenny Molly (26) woont met zijn gezin in Nieuwkerke. Hij is de zoon van verzorger Johan Molly. Vorig jaar waren ze allebei aan de slag bij Bingoal WB. “Toen mijn vader te kennen gaf andere oorden op te zoeken, werd mijn contract plots niet meer verlengd”, aldus Kenny Molly. “Ik moest in extremis nog op zoek naar een nieuwe ploeg. Uiteindelijk vond ik die met Go Sport Roubaix Lille Métropole, met fietsconstructeur Argon 18. Deze Franse ploeg rijdt op continentaal niveau. Het is dus een trapje lager dan het pro-continentale circuit, maar ik ben heel blij dat ik niet zonder ploeg gevallen ben. Als je ziet wat sommige collega’s meegemaakt hebben bij B&B bijvoorbeeld. De taal vormt alvast geen barrière, want ik ben perfect tweetalig.”

Sinds 8 januari zit Kenny in Spanje. “Eerst trainde ik enkele dagen afzonderlijk en daarna was er een ploegstage. Bijna het voltallige peloton zit hier nu. Zondag keren we na debuutkoers Clasica Valenciana weer huiswaarts. Ik lig op de kamer met ploegmaat en provinciegenoot Stefano Museeuw. Een vree kerel”, lacht Kenny, die ook samen met de bekende strandracer Jeremy Leroux in de ploeg rijdt. Verder telt de ploeg vooral Fransen, maar ook twee Esten.

Franse februarimaand

In februari rijdt Kenny vooral op Franse bodem. “Ik verschijn aan de start van de Ster van Bessèges van 1 tot 5 februari, de Tour des Alpes Maritimes et Du Var van 17 tot 19 februari en eendagskoersen Faun-Ardèche Classic en Faun Drome Classic. Die laatste twee vallen net als het Vlaamse openingsweekend op 25 en 26 februari. In eigen land zal ik in tegenstelling tot de vorige jaren geen Ardennenklassiekers kunnen betwisten. Wel hoop ik in maart in de GP Monseré en de GP Criquelion te starten. Daarnaast zal ik meer in andere landen koersen, zoals Kroatië en Tsjechië. Ik ben heel gemotiveerd om te tonen dat ik om extrasportieve redenen uit de ploeg werd gezet. Ik had mijns inziens nog steeds mijn plaats daar. De winter is alleszins goed verlopen. Na een zwaar seizoen nam ik wel iets meer rust dan gewoonlijk, maar ik heb intussen stevig getraind en kijk wielerjaar 2023 positief tegemoet”, besluit Kenny Molly.