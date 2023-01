Kelly Van den steen over ‘haar’ Belgisch kampioen veldrijden: “Het vaderschap heeft Michael rust bezorgd”

Achter elke sterke coureur staat een sterke vrouw. Dat is bij Michael Vanthourenhout (29) niet anders. De kersverse Belgische en regerende Europese kampioen vond enkele jaren geleden de liefde bij de Wetterse Kelly Van den Steen (27) en trok voor haar zelfs weg uit West-Vlaanderen. Speciaal voor ons fileert zij nu de verschillende aspecten van haar echtgenoot. “Michael een romanticus? Het is te zien hoe je het bekijkt.”

Michael Vanthourenhout, de Belgische kampioen

“Het was fantastisch. Ik had het eerlijk gezegd ook niet echt verwacht. Net daarom had ik vooraf eigenlijk ook amper stress. Ook Michael zelf was voor de cross heel relaxed. Die Europese titel had ervoor gezorgd dat er toch net iets minder druk op de ketel stond. Niets moest, alles mocht. Tijdens de cross stond ik langs het parcours om hem aan te moedigen. Dat hij het dan uiteindelijk toch kan waarmaken, is heel fijn. Al moet ik toegeven dat ik die Europese titel in Namen door het parcours en de weersomstandigheden toch nog net een tikkeltje specialer vond.”

“Het is ook jammer dat zijn Belgische titel en zijn prestatie achteraf een beetje overschaduwd werden door het incident in de materiaalpost en alle negatieve commentaren die erop volgden. Zelf focussen we vooral op zijn knappe prestatie, maar dat de buitenwereld zo reageert, steekt toch een beetje.”

Michael Vanthourenhout, de winnaar

“Het klopt inderdaad wel dat Michael dit seizoen een winnaar is geworden. Die Europese titel heeft op dat vlak veel veranderd. Michael voelt als drager van die trui een bepaalde verantwoordelijkheid. Hij wil die trui tonen. Vroeger wentelde hij zich vaker in de rol van helper, terwijl hij nu meer rondrijdt met de mindset van een kampioen die de trui eer wil aandoen en die wedstrijden wil winnen.”

“Ik vrees dat hij dit seizoen, op het vlak van resultaten, nooit meer zal kunnen evenaren”

“Zijn zege op het EK heeft hem op dat vlak ook een enorme vertrouwensboost gegeven. Er is toen een grote last van zijn schouders gevallen. Dat merkte je ook aan de rest van zijn seizoen. Hij is sindsdien veel relaxter beginnen crossen. Ik vrees echter dat hij dit seizoen, op het vlak van resultaten althans, nooit meer zal kunnen evenaren Hij zal misschien nog wel beter en sterker worden, maar of dat dan dezelfde resultaten zal opleveren, is nog maar de vraag.”

Michael Vanthourenhout, de papa

“Hoe Michael na zijn overwinning op het BK met Arthur op het podium stond, deed me wel wat. Ik vind het mooi om te zien hoe Michael Arthur betrekt bij zijn crossverhaal. We zullen later, als Arthur groter is, met plezier kunnen terugkijken naar deze beelden en zeggen ‘Kijk, je was er toen ook al bij!’”

(lees verder onder de foto)

Michael met zoontje Arthur op het podium na zijn overwinning op het BK. © DAVID PINTENS BELGA

“Wat voor papa Michael is? Hij is superlief voor Arthur. Het is tof om Michael met hem bezig te zien. Michael is eerder een zorgzame papa, al kan hij ook wel streng zijn hoor. Arthur zit nu in een periode waarin hij alles op de grond gooit en dan durft Michael zich wel eens op te winden. Ook als hij weent, is Michael niet echt fan. Dan geeft hij hem even aan mij.” (lacht)

“Het vaderschap heeft hem ook wel veranderd. Vroeger speelde hij bijvoorbeeld geregeld nog PlayStation, maar nu is hij toch vooral met ons zoontje bezig. Arthurs komst heeft Michael ook een bepaalde rust bezorgd. Michael durfde vroeger op maandag al eens te lang blijven stilstaan bij een cross of op vrijdag al beginnen piekeren over de cross van dat weekend. Nu zorgt Arthur echter voor de nodige afleiding. Ook op fysiek vlak ondervindt Michael geen hinder van het vaderschap. Aanvankelijk hadden we een beetje schrik dat Michael met de komst van Arthur vaker ziek zou worden, maar dat is uiteindelijk zeer goed meegevallen.”

Michael Vanthourenhout, de echtgenoot

“Of Michael een romanticus is? Goh, we genieten er wel van om samen eens iets te gaan eten, maar of hem dat nu een romanticus maakt… Het is te zien hoe je het bekijkt. (lacht) Het huwelijksaanzoek verliep bijvoorbeeld toch niet helemaal zoals gepland. Hij probeerde het eens te vragen toen we op vakantie waren, maar hij durfde uiteindelijk niet meer. Al heeft hij het dan thuis wel goedgemaakt door het te vragen met de hondjes erbij.”

Michael is eerder een zorgzame papa, al kan hij volgens Kelly ook wel streng zijn. (gf)

“Maar Michael is wel een goede echtgenoot. Hij helpt ook in het huishouden. De vuilnisbakken buitenzetten en stofzuigen en zo. Hij weet wat zijn taken zijn en we vullen elkaar op dat vlak goed aan. Ik moet hem bijvoorbeeld niet vragen om de was te doen. En al zeker niet met zijn witte outfit van Europees kampioen. In dat opzicht was het toch gemakkelijker geweest mocht hij in zijn Belgische driekleur mogen rijden.”

Michael Vanthourenhout, de trainer

“Na de geboorte van Arthur is het voor mij toch minder evident geworden om op een hoog niveau te presteren. Ik heb eind vorig seizoen nog wel enkele kermiskoersen gereden en dat ging vlot, maar dat is toch nog een ander niveau dan de UCI-koersen. Ik ben vooral blij dat ik bij de ploeg kon blijven en dan zie ik wel waar ik volgend seizoen kom.”

“Michael is zowat mijn trainer-begeleider geworden”

“Nu ik werk en met Arthur erbij is het echter niet evident geworden om de nodige trainingsuren te doen. Ik werk zelfs niet meer met een trainer. Al helpt Michael me op dat vlak wel enorm. Hij is zowat mijn trainer-begeleider geworden. Dan zegt hij ‘Zou je vandaag niet eens een duurtraining doen?’. Het aangename daaraan is dat Michael weet wanneer ik een zware dag achter de rug heb. Dan probeert hij daar rekening mee te houden in mijn trainingsschema. Hij vindt dat zelf ook heel leuk om te doen. Al durft hij het wel al eens te vergeten. ‘Ah, ik heb een rustweek’, zeg ik dan, waarna er plots toch een trainingsschema op het bord verschijnt.”