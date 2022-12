Kay De Bruyckere (18) bereidt in Spanje het BK voor: “In Lokeren wil ik een plek in de top tien”

Kay De Bruyckere probeert zijn seizoen goed in te delen. Dit jaar komt de eerstejaarsbelofte van Pauwels Sauzen-Bingoal nog slechts drie keer in actie. Zondag trekt hij naar de B-veldrit in Meer. Tijdens een stage in Spanje pikt hij nog de A-crossen in Xativa (17/12) en Valencia (18/12) mee.

Vorige zaterdag werkte de jonge Maldegemnaar de beloftencross in Kortrijk af. Hij bolde twee minuten na dorpsgenoot Emiel Verstrynge als vijftiende over de streep. “Ik heb geen goeie startpositie, in Kortrijk stond ik op de laatste rij, maar via de buitenkant kon ik toch vrij snel opschuiven”, blikte De Bruyckere terug.

De Bruyckere kon nog opschuiven tot plaats vijftien. “Zonder die pech had ik wat dichter kunnen eindigen”, ging hij verder. “Voor mij is het Belgisch kampioenschap in Lokeren van zondag 15 januari de belangrijkste cross van het seizoen. De Belgische beloften domineren het internationale circuit. Op het Europees kampioenschap in Namen stonden met Emiel Verstrynge, Thibau Nys en Witse Meeussen drie Belgen op het podium. Toch ga ik in Lokeren starten met de ambitie om de top tien te halen.”

Kalender

Zondag trekt De Bruyckere, in Rijkevorsel en Maldegem gehuldigd als eerste belofte, naar de B-veldrit in het Antwerpse Meer. “Eerst stond de A-veldrit zaterdag in Boom op mijn kalender, maar na overleg met mijn trainer liet ik dat plan varen en trek ik naar een kleinere cross. Ook omdat ik in december een stevige trainingsperiode inlas. Op 14 december vertrek ik naar Spanje voor een stage van een tiental dagen, doorspekt met twee UCI-crossen. Op 1 januari herneem ik in Baal”, besluit hij.