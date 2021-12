Kasteelcross Zonnebeke gaat niet door wegens hoge coronacijfers

Na lang beraad door het bestuur van veloclub ‘Eendracht maakt Macht’ Zonnebeke, werd er beslist om de Kasteelcross, die begin volgend jaar op 15 januari gepland stond, niet te laten doorgaan. Deze beslissing werd vrijdag genomen na overleg met het gemeentebestuur.

Het aantal besmettingen in de West-Vlaamse gemeente nam de laatste weken ongezien snel toe en in die optiek vinden de organisatoren het niet opportuun om de Kasteelcross op en rond de Berten Pilstraat te laten doorgaan.

“We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van de toeschouwers, de renners en hun entourage”, geeft secretaris van het organiserende comité, Kurt Debuysere, mee. “Anderzijds is het door de verstrengde coronamaatregelen niet mogelijk om een normaal VIP-arrangement aan te bieden aan onze sponsors en kan de catering ook niet op een normale manier voorzien worden. Onze organisatie is financieel sterk afhankelijk van deze bron van inkomsten en daarom vrezen we dat de toekomst van de Kasteelcross hiermee in het gedrang zou kunnen komen. Wij vinden het als organisatie heel jammer dat we deze editie moeten annuleren, maar we zijn erop gebrand om hier sterker uit te komen en zijn daarom al van start gegaan met de voorbereidingen voor de Kasteelcross van het volgende seizoen.”

Inkomgeld gestolen

Mathieu van der Poel blijft zo de laatste winnaar van deze ‘losse cross’. De Nederlander haalde het in 2020 van Wout van Aert en Jens Adams. Bij de vrouwen ging de zege toen naar de Luxemburgse Christine Majerus, voor de Nederlandse Denise Betsema en Ellen Van Loy.

Het organisatiecomité kreeg toen ook een domper te verwerken. Een deel van de inkomgelden werd gestolen op de dag van de wedstrijd.