Kasteelcross wordt integraal uitgezonden op TV: “Fraai sportief spektakel”

De Kasteelcross van Zonnebeke in een organisatie van de KVC Eendracht Maakt Macht werd opgenomen in het Circuit Exact Cross, de opvolger van Ethias cross. Op zaterdag 21 januari wordt hij rechtstreeks uitgezonden op VTM.

De veldritfanaten hebben in Zonnebeke twee jaar op hun honger gezeten want de laatste editie dateert van 2019 met een ongenaakbare Mathieu Van der Poel als winnaar. Op zaterdag 21 januari is het opnieuw wielerfeest in Zonnebeke, want de Kasteelcross is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de meest vermaarde in de regio. De erelijst met kleppers Van der Poel, Van Aert, Sven Nys, Sven Vanthourenhout, Groenendaal, Mario Declercq, Paul Herygers zegt genoeg.

“Dit jaar is onze wedstrijd opgenomen in het Exact Cross circuit”, zegt voorzitter Gino Comyn. “Zo wordt onze wedstrijd uitgezonden op VTM, waar Michel Wuyts en Niels Albert voor de commentaar zorgen. Bijzondere aantrekkingspool van onze wedstrijd is het mooi overzichtelijk parcours dat opnieuw rond het Kasteeldomein slingert. Al geruime tijd zijn we met onze bestuursploeg aan de slag om het parcours in orde te brengen zodat we de toeschouwers een fraai sportief spektakel kunnen aanbieden. Ons ploeg bestaat uit allemaal vrijwilligers en dat is ook zo voor de 100 medewerkers de dag zelf. Ze zijn onmisbaar om alles vlot te laten verlopen.”

“De uitzending op VTM zal extra toerisme opleveren”

De kalender is de Zonnebeekse Kasteelcross niet gunstig gezind, want het evenement vindt plaats tussen het BK en ’s anderendaags is er de Superprestige in Benidorm. “Wie van de toppers aan de start zal komen weten we nog niet, ze wachten af. Wel is er al de deelname van onder andere Gianni Vermeersch, Tim Merlier, Ryan Kamp, Gerben Kuypers… Koken kost natuurlijk geld en daarom zijn we onze sponsors heel dankbaar. Ook de steun van de gemeente is onontbeerlijk.”

In een vorige gemeenteraad trok de subsidie op van 4000 naar 12.500 euro. “Door de rechtstreekse uitzending op VTM zal ons kasteeldomein en het Memorial Museum Passchendaele 1917 heel mooi in beeld komen. Dat zal onze gemeente extra toerisme en bekendheid opleveren”, motiveerde sportschepen Jan Vandoolaeghe (#Team8980) de verhoging.

Programma

KVC Eendracht Maakt Macht hoopt op een vlekkeloos en spannend verloop en goed crossweer. Op zaterdag 21 januari is er om 10 uur de wedstrijd eerstejaarsnieuwelingen, om 11 uur tweedejaarsnieuwelingen, om 12 uur junioren, om 13.45 uur elite dames en om 15 uur elite mannen en beloften.

De inschrijving gebeurt in Jeugdcentrum De Moane en het rennersdorp bevindt zich op het marktplein tussen de rotonde Langemarkstraat en Maagdestraat tot aan het politiekantoor en voor de kerk.