Kasteelcross vindt plaats op nieuwe locatie in het sportcentrum Zwevezele

Het huidig pop-upcyclocrossparcours en de komende Kasteelcross op vrijdag 4 maart kennen een nieuwe locatie. Door de stormschade en uit veiligheidsoverweging kan dit alles niet doorgaan in het Kasteelpark en zo gaat alles door in het sportcentrum van Zwevezele.

De storm van verleden week bracht heel wat schade aan in het Kasteelpark. Enkele bomen zijn gesneuveld en in de bomen werden er veel afgebroken takken te zien. De diensten hadden hun handen vol om alles mooi op te ruimen. Het Kasteelpark werd enige tijd afgesloten, maar is sinds zaterdag 26 februari opnieuw toegankelijk.

Het pop-upcyclocrossparcours en de Kasteelcross stonden gepland om door te gaan in het Kasteelpark. Omdat men de veiligheid niet kon garanderen, werd er besloten om het pop- cyclocrossparcours op te bouwen op een nieuwe locatie. Kinderen en jongeren kunnen er terecht om te oefenen voor de Kasteelcross. De Kasteelcross is bedoeld voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar en er zijn leuke prijzen te winnen.

Meer info over de Kasteelcross, het te rijden parcours of om in te schrijven kan op www.wingene.be/kasteelcross

(NS)